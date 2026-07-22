Стакан йогурта и пара нектаринов — пеку болгарский пирог-запеканку: выше и пышнее шарлотки, а вкус 10 из 10

Беру густой йогурт, яйца, муку и щепотку соли — тесто получается воздушным, как облако. Нектарины режу дольками, вмешиваю в тесто или выкладываю сверху — они дают сок, пропитывая мякиш фруктовой кислинкой. Запекаю в духовке до румяной корочки — пирог поднимается ровной шапкой, становится пористым, влажным и невесомым. Аромат ванили и карамелизованных фруктов разносится по дому, а на вкус — нежный, с кисло-сладкими нотками. Идеален к утреннему кофе или чаепитию, съедается теплым или холодным. Готовится за 40 минут без миксера — просто, быстро и всегда на ура.

Для приготовления вам понадобится: стакан йогурта (200 мл), 2 яйца, стакан сахара (200 г), 1,5 стакана муки (200 г), 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли, 3-4 нектарина (или персика). Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте йогурт, муку, соду и соль — замесите жидкое тесто. Нектарины нарежьте дольками, вмешайте в тесто или выложите поверх. Смажьте форму маслом, вылейте тесто. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до румянца. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за чаем, сказали, что лучше шарлотки. Я добавила в тесто цедру апельсина и ваниль, а вместо нектаринов взяла абрикосы. Кстати, йогурт можно заменить кефиром. Находка, а не рецепт!