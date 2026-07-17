Молодая девушка оказалась под прицельным ударом ВСУ Хинштейн: девушка пострадала при прицельном ударе ВСУ по дому в Курской области

В Курской области пострадала 26-летняя девушка, по дому которой ВСУ нанесли целенаправленный удар, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, все произошло еще 14 июля, но за помощью пострадавшая решила обратиться только сейчас.

В поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась пострадавшая из-за атаки 14 июля в селе Щекино Рыльского района. Враг в тот день нанес целенаправленный удар по жилому дому. Она не сразу обратилась к медикам, потому что эти дни сохранялась напряженная обстановка, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что врачи диагностировали у нее акубаротравму и головную боль. Девушке оказали первую помощь и отпустили домой, дальше ее будут наблюдать амбулаторно.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 4661 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, военные перехватили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и две крылатые ракеты большой дальности.