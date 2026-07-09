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09 июля 2026 в 12:19

Рыбу чистить надоело? Этот трюк займет 10 секунд — чешуя сойдет сама

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чистка рыбы — мое наказание. Чешуя разлеталась по всей кухне, прилипала к рукам и фартуку, а времени на одного карпа уходило полчаса. Однажды знакомый повар рассказал секрет, который перевернул мое представление о готовке.

Оказывается, достаточно опустить тушку в кипяток на 10–15 секунд, а затем сразу переложить в холодную воду. От резкого перепада температур чешуя отслаивается от кожи, и ее можно счищать простым движением ножа или даже пальцами. Чешуя сходит целыми пластами, не разлетаясь по сторонам.

Я попробовал на карпе — чешуя действительно отошла почти полностью, остатки счистил за минуту. Вся чистка заняла 5 минут против обычных 30. Главное — не передержать рыбу в кипятке, иначе кожа начнет вариться. Способ подходит для любой рыбы с плотной чешуей — карп, сазан, толстолобик. Больше никакой грязи на кухне и потраченных нервов.

Проверено редакцией
Общество
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рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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