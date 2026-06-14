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14 июня 2026 в 17:33

Больше рыбу не жарю, готовлю иначе — томлю в соусе на молоке: рецепт для минтая, трески и хека

Фото: D-NEWS.ru
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Этот рецепт идеально подходит для минтая, трески или хека. Рыба не жарится, а томится в сливочно-горчичном соусе, сохраняя свою сочность и полезные свойства. Это простой и очень вкусный способ приготовления рыбы.

Для приготовления понадобится: 500 г филе рыбы (минтай, треска, хек), 1 луковица, 50 г сливочного масла, 1 ст. л. муки, 300 мл молока, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, специи (паприка, сушеный чеснок).

Рецепт: рыбу нарежьте порционными кусочками, посолите и поперчите. Лук мелко нарежьте. В сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте сливочное масло. Добавьте муку, прогрейте 1 минуту. Влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Добавьте соль, специи и горчицу.

Доведите соус до кипения, он загустеет. Выложите кусочки рыбы в соус, утопите их. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут до готовности рыбы.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить минтай по этому рецепту и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в соус нарезанные оливки — они придадут блюду легкую солоноватую нотку.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированный перец по-гречески c творожной начинкой.

Проверено редакцией
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