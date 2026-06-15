Усатый трофей: как поймать сома на квок в начале лета в Центральной России

Ловля сома на квок в июне на реках Центральной России — секреты богатого улова

Усатый трофей: как поймать сома на квок в начале лета в Центральной России

Июнь — это лучший месяц, чтобы открыть охоту на речного великана и хвастаться потом жирным уловом. Рыбалка на сома после нереста превращается в захватывающую игру: усатый голодный хищник активно выходит из ям, и при правильном подходе богатый улов почти гарантирован. Главное — знать несколько рабочих секретов.

Сезон квочения на реках Центральной России стартует сразу после нереста, который сом проходит при температуре воды 18–22 °C. В Центральной России этот момент обычно приходится как раз на начало июня, что обеспечивает солидный улов с самого начала жаркой поры. После икрометания у сома начинается посленерестовый жор — рыба активно восстанавливает силы и жадно реагирует на звук квока. Рыбалка на сома летом — лучший период для любителей промысла, так как пик активности этого вида рыб длится с июня по август, причем именно июнь, июль считаются лучшими месяцами для добычи крупных экземпляров.

Время и погода: когда выходить на промысел

Сом — сумеречный хищник, днем уходящий на большую глубину и почти перестающий питаться. Выбирайте для рыбалки правильное время суток и погоду:

утренняя и вечерняя зорьки — самые результативные периоды; выходить лучше за час до рассвета или после захода солнца;

пасмурная теплая погода без резких перепадов давления — идеальный фон для активного клева;

после грозы и ливня сом нередко выходит на охоту даже среди дня — вода мутнеет, и хищник теряет осторожность;

в жаркий полдень рыба уходит в глубокие ямы и на удары квока почти не реагирует.

Усатый трофей: как поймать сома на квок в начале лета в Центральной России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Явки и пароли: где искать усатого для удачной рыбалки

Сом — домосед, он тяготеет к определенным укрытиям и редко меняет стоянку без причины. Летом в реках Центральной России, чтобы порыбачить от души, ищите его здесь:

Глубокие ямы на русле — основные летние стоянки; глубина от 5 метров и ниже. Закоряженные участки — упавшие деревья, затопленные кусты, старые коряги у берега. Бровки и свалы — переходы с мели на глубину, особенно у крутых берегов. Устья притоков — сом любит места, где теплая вода малой реки смешивается с руслом. Затопленные строения — старые сваи мостов, остатки мельниц, затонувшие лодки.

Снасти и квочение: как звать великана на выход

Квок — это деревянный или пластиковый инструмент с фигурным «пятачком» на конце рукояти. Рыбак резко бьет им по воде под особым углом, отчего раздается характерный хлюпающий звук — своеобразный «зов», имитирующий звуки, которые производят лягушки и крупные насекомые на поверхности. Сом воспринимает этот звук как сигнал к атаке и поднимается из глубины. Классический ритм квочения: три удара — пауза, три удара — пауза.

Полная оснастка для квочения включает:

капроновый шнур диаметром 3–4 мм, длиной не менее двух глубин водоема;

поводок из плетеной нити 0,4–0,6 мм или капронового шнура диаметром 1–2 мм, длиной 50–60 см;

прочный одинарный крючок № 1–2 по международной классификации;

грузило под скорость течения конкретной реки;

удильник длиной 1,8–2,1 м — для удобной подсечки; тест от 100 г;

багор для подъема крупного трофея в лодку.

Снасть опускают на глубину 4–5 метров — и это правило соблюдается даже там, где река глубже в несколько раз. Лодку ставят на фарватер и медленно сплавляются над ямами, простукивая квоком воду.

Ловля сома на квок в июне на реках Центральной России — секреты богатого улова Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наживки и вываживание: финальный аккорд

Для июньской рыбалки на сома лучшие наживки таковы:

Живая лягушка — фаворит, работает безотказно в начале лета. Шейка рака — деликатес, на который берут даже осторожные матерые особи. Пиявка, крупная гусеница или саранча — хороши для средних экземпляров в начале июня. Мясо птицы или животного, слегка заветренное — сом его обожает. Небольшой живец (карась, пескарь) — универсальная наживка на крупного хищника.

Когда сом взял приманку или живца, не торопитесь. Вываживание ведется руками по шнуру: плавными, методичными рывками без резких рывков. Крупный экземпляр нельзя сразу поднимать в лодку — это опрокинет ее. Утомите рыбу плавными подводками и отпусканиями, а затем подтяните к борту и возьмите багром или отбуксируйте к берегу. Помните: шнур, а не леска — именно потому, что при вываживании руками он не режет ладони.

Июньские реки Центральной России щедры на трофеи — надо лишь прийти на рыбалку в нужное время, к нужному месту и позвать усатого своим квоком. Удачи вам на воде, и пусть улов будет достоин рассказа у костра.

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