Усатый трофей: как поймать сома на квок в начале лета в Центральной России

Июнь — это лучший месяц, чтобы открыть охоту на речного великана и хвастаться потом жирным уловом. Рыбалка на сома после нереста превращается в захватывающую игру: усатый голодный хищник активно выходит из ям, и при правильном подходе богатый улов почти гарантирован. Главное — знать несколько рабочих секретов.
Сезон квочения на реках Центральной России стартует сразу после нереста, который сом проходит при температуре воды 18–22 °C. В Центральной России этот момент обычно приходится как раз на начало июня, что обеспечивает солидный улов с самого начала жаркой поры. После икрометания у сома начинается посленерестовый жор — рыба активно восстанавливает силы и жадно реагирует на звук квока. Рыбалка на сома летом — лучший период для любителей промысла, так как пик активности этого вида рыб длится с июня по август, причем именно июнь, июль считаются лучшими месяцами для добычи крупных экземпляров.
Время и погода: когда выходить на промысел
Сом — сумеречный хищник, днем уходящий на большую глубину и почти перестающий питаться. Выбирайте для рыбалки правильное время суток и погоду:
утренняя и вечерняя зорьки — самые результативные периоды; выходить лучше за час до рассвета или после захода солнца;
пасмурная теплая погода без резких перепадов давления — идеальный фон для активного клева;
после грозы и ливня сом нередко выходит на охоту даже среди дня — вода мутнеет, и хищник теряет осторожность;
в жаркий полдень рыба уходит в глубокие ямы и на удары квока почти не реагирует.
Явки и пароли: где искать усатого для удачной рыбалки
Сом — домосед, он тяготеет к определенным укрытиям и редко меняет стоянку без причины. Летом в реках Центральной России, чтобы порыбачить от души, ищите его здесь:
Глубокие ямы на русле — основные летние стоянки; глубина от 5 метров и ниже.
Закоряженные участки — упавшие деревья, затопленные кусты, старые коряги у берега.
Бровки и свалы — переходы с мели на глубину, особенно у крутых берегов.
Устья притоков — сом любит места, где теплая вода малой реки смешивается с руслом.
Затопленные строения — старые сваи мостов, остатки мельниц, затонувшие лодки.
Снасти и квочение: как звать великана на выход
Квок — это деревянный или пластиковый инструмент с фигурным «пятачком» на конце рукояти. Рыбак резко бьет им по воде под особым углом, отчего раздается характерный хлюпающий звук — своеобразный «зов», имитирующий звуки, которые производят лягушки и крупные насекомые на поверхности. Сом воспринимает этот звук как сигнал к атаке и поднимается из глубины. Классический ритм квочения: три удара — пауза, три удара — пауза.
Полная оснастка для квочения включает:
капроновый шнур диаметром 3–4 мм, длиной не менее двух глубин водоема;
поводок из плетеной нити 0,4–0,6 мм или капронового шнура диаметром 1–2 мм, длиной 50–60 см;
прочный одинарный крючок № 1–2 по международной классификации;
грузило под скорость течения конкретной реки;
удильник длиной 1,8–2,1 м — для удобной подсечки; тест от 100 г;
багор для подъема крупного трофея в лодку.
Снасть опускают на глубину 4–5 метров — и это правило соблюдается даже там, где река глубже в несколько раз. Лодку ставят на фарватер и медленно сплавляются над ямами, простукивая квоком воду.
Наживки и вываживание: финальный аккорд
Для июньской рыбалки на сома лучшие наживки таковы:
Живая лягушка — фаворит, работает безотказно в начале лета.
Шейка рака — деликатес, на который берут даже осторожные матерые особи.
Пиявка, крупная гусеница или саранча — хороши для средних экземпляров в начале июня.
Мясо птицы или животного, слегка заветренное — сом его обожает.
Небольшой живец (карась, пескарь) — универсальная наживка на крупного хищника.
Когда сом взял приманку или живца, не торопитесь. Вываживание ведется руками по шнуру: плавными, методичными рывками без резких рывков. Крупный экземпляр нельзя сразу поднимать в лодку — это опрокинет ее. Утомите рыбу плавными подводками и отпусканиями, а затем подтяните к борту и возьмите багром или отбуксируйте к берегу. Помните: шнур, а не леска — именно потому, что при вываживании руками он не режет ладони.
Июньские реки Центральной России щедры на трофеи — надо лишь прийти на рыбалку в нужное время, к нужному месту и позвать усатого своим квоком. Удачи вам на воде, и пусть улов будет достоин рассказа у костра.
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