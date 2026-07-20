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20 июля 2026 в 17:00

Экономист раскрыл, нужно ли сохранять выплаты маткапитала

Экономист Ордов: маткапитал является важной мерой стимулирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Материнский капитал является важной мерой стимулирования рождения детей, уверен директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Москвой 24» экономист подчеркнул, что на данном этапе программа действует вплоть до 2030-х годов.

Посчитать точную сумму, которая потребуется, наверное, сложно. Однако, если это возможно, необходимо не только увеличить размер выплат, но и расширить сферы применения материнского капитала — это давно обсуждается, — отметил эксперт.

По его словам, стоит добавить возможность тратить маткапитал на допобразование в процессе воспитания ребенка до определенного возраста. Экономист уточнил, что в случае увеличения пособия финансовая нагрузка будет распределена по времени, так как эти траты являются отсроченными.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что родители в РФ уже получают единое пособие за рождение детей. По ее словам, текущая система построена на принципе нулевого дохода, который исключает получение денег без уважительной причины.

Экономика
выплаты
маткапитал
дети
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