Экономист раскрыл, нужно ли сохранять выплаты маткапитала

Материнский капитал является важной мерой стимулирования рождения детей, уверен директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. В разговоре с «Москвой 24» экономист подчеркнул, что на данном этапе программа действует вплоть до 2030-х годов.

Посчитать точную сумму, которая потребуется, наверное, сложно. Однако, если это возможно, необходимо не только увеличить размер выплат, но и расширить сферы применения материнского капитала — это давно обсуждается, — отметил эксперт.

По его словам, стоит добавить возможность тратить маткапитал на допобразование в процессе воспитания ребенка до определенного возраста. Экономист уточнил, что в случае увеличения пособия финансовая нагрузка будет распределена по времени, так как эти траты являются отсроченными.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что родители в РФ уже получают единое пособие за рождение детей. По ее словам, текущая система построена на принципе нулевого дохода, который исключает получение денег без уважительной причины.