Акционист устроил стрельбу на Красной площади

https://static.news.ru/photo/401be046-ca98-11eb-96c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник-акционист Павел Крисевич открыл стрельбу на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Первоначально он сделал два выстрела в воздух, а затем направил оружие на себя. Таким образом протестовал против ущемления свободы выражения мнения в России.

Сразу после стрельбы к акционисту подбежали полицейские и росгвадейцы. По сведениям издания, Крисевич жив и находится в сознании, поскольку при задержании к нему применили силу. Предполагается, что для акции он использовал холостые патроны.

В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых у здания ФСБ на Лубянке. С помощью других активистов он изобразил распятие. При этом у подножия креста участники перфоманса разожгли костёр и бросали в него «тома уголовных дел».

Ещё ранее Крисевич выступил в поддержку фигурантов по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации), приковав себя наручниками к забору у здания суда.