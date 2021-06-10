Акционист устроил стрельбу на Красной площади

Художник-акционист Павел Крисевич открыл стрельбу на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Первоначально он сделал два выстрела в воздух, а затем направил оружие на себя. Таким образом протестовал против ущемления свободы выражения мнения в России.
Сразу после стрельбы к акционисту
В ноябре 2020 года Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых у здания ФСБ на Лубянке. С помощью других активистов он изобразил распятие. При этом у подножия креста участники перфоманса разожгли костёр и бросали в него «тома уголовных дел».
Ещё ранее Крисевич выступил в поддержку фигурантов по делу «Сети» (запрещённой в РФ организации), приковав себя наручниками к забору у здания суда.