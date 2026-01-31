Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 05:20

В Госдуме назвали лучший способ инвестировать деньги

Депутат Делягин назвал покупку золота лучшей инвестицией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Покупка золота является наиболее эффективным инвестиционным инструментом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, данное определение не подходит для доллара, поскольку американская валюта сейчас нестабильна и ее курс снижается.

Инвестиции в золото не требуют каких-то специальных познаний и не являются рискованными. Все эти пугалки насчет неквалифицированных инвесторов — справедливы в отношении ценных бумаг, криптовалют и сложных финансовых инструментов. Обычный человек, если у него вдруг есть деньги, может вкладываться только в золото. На днях появилось мнение, что это спекулятивный актив. Он действительно иногда себя так ведет, но таковым по своей природе не является. Вкладываться в золото стоит на срок два-три года и больше. Самый удобный и доступный способ приобрести металл — завести в банке обезличенный металлический счет, — поделился Делягин.

Он подчеркнул, что покупка слитков является наиболее простым способом инвестирования, но при быстрой продаже возможны значительные убытки. В качестве альтернативы Делягин предложил золотые инвестиционные монеты. При этом депутат отметил, что их стоимость следует оценивать в граммах, так как продавцы нередко завышают цены, ссылаясь на несуществующую «нумизматическую» ценность.

При этом курс доллара, несмотря на удобство и привычность вложений в него, падает. Если юань будет слабеть по отношению к доллару для поддержания конкурентоспособности Китая, то американская валюта будет демонстрировать снижение ко всем остальным. Не так, конечно, как рубль, но он потихонечку будет падать. Потому что, с одной стороны, властям США нужно подстегивать реиндустриализацию страны, а для этого валюта должна быть послабее. С другой стороны, жесткие конфронтации, в которые влезает Трамп, вызывают страх у инвесторов. Доллары покупают не так охотно, — добавил Делягин.

Он заключил, что ранее стоимость золота на глобальном рынке превысила $5,5 тыс. за тройскую унцию (31,1 грамма), установив новый исторический максимум. По словам депутата, устойчивый рост цен на металл стал одним из наиболее стабильных трендов в мировой экономике, обусловленный увеличением неопределенности и растущей очевидностью необратимого разделения мира на макрорегионы.

Ранее СЕО европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко заявила, что банковский сектор и нефтепереработка будут привлекательными для инвестиций в 2026 году. По ее словам, в текущем году Банк России снизит ключевую ставку, а экономика будет расти умеренно.

