Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 10:26

Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет

Эксперт Хазанов: мировые цены на серебро могут вырасти до $1000 за пять лет

Слитки серебра Слитки серебра Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стоимость серебра в мире может вырасти до $1000 (около 75 тыс. рублей) за тройскую унцию в течение ближайших пяти лет, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его мнению, для этого должен сохраняться стабильный спрос со стороны инвесторов и центральных банков.

Выхода серебра на отметку $1000 за тройскую унцию можно, как мне кажется, ожидать в трех случаях. Во-первых, частные инвесторы под влиянием каких-либо новостей и прогнозов сильно увеличат его закупки, например исходя из ожиданий обвала курса американского доллара, — считает Хазанов.

Второе условие, полагает эксперт, — это активная скупка серебра центральными банками для диверсификации резервов. Третье — стремительное нарастание дефицита металла из-за падения производства при стабильном спросе.

Хазанов подчеркнул, что точные сроки достижения четырехзначной цены предсказать сложно. Он допустил, что это может произойти в период от одного до пяти лет, многое будет зависеть от действий крупных рыночных игроков.

Ранее сообщалось, что фьючерс на серебро мартовской поставки 2026 года на бирже Comex установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в $100 (7,5 тыс. рублей) за тройскую унцию. Вечером 23 января котировки серебра выросли на 3,95%, достигнув $100,18 (7,6 тыс. рублей) за унцию.

Россия
эксперты
драгоценные металлы
цены
рост
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Основатель нацбатальона «Азов» рвется в высшие эшелоны на Украине
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли спустя 20 часов
Орбан пообещал положить конец паразитированию Киева на странах ЕС
В российском доме-интернате зафиксировали вспышку опасного заболевания
Назван топ-5 городов, где чаще всего берут кредиты наличными
Удары по Украине сегодня, 24 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
С Домогатского взыскали огромную сумму после скандала на Бали
Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды
Двойной взрыв колоссальных масштабов произошел на Солнце
Звезде сериала «Солдаты» понадобилась помощь медиков
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Иран предупредил о риске войны при одном условии
Конфискованный у спонсора ВСУ спиртзавод решили приватизировать
На Западе забили тревогу из-за потери Зеленским связи с реальностью
Китай увеличил закупки золота из России
Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков
Расчет платы за воду не по счетчикам изменится
Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.