Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет

Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет Эксперт Хазанов: мировые цены на серебро могут вырасти до $1000 за пять лет

Стоимость серебра в мире может вырасти до $1000 (около 75 тыс. рублей) за тройскую унцию в течение ближайших пяти лет, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его мнению, для этого должен сохраняться стабильный спрос со стороны инвесторов и центральных банков.

Выхода серебра на отметку $1000 за тройскую унцию можно, как мне кажется, ожидать в трех случаях. Во-первых, частные инвесторы под влиянием каких-либо новостей и прогнозов сильно увеличат его закупки, например исходя из ожиданий обвала курса американского доллара, — считает Хазанов.

Второе условие, полагает эксперт, — это активная скупка серебра центральными банками для диверсификации резервов. Третье — стремительное нарастание дефицита металла из-за падения производства при стабильном спросе.

Хазанов подчеркнул, что точные сроки достижения четырехзначной цены предсказать сложно. Он допустил, что это может произойти в период от одного до пяти лет, многое будет зависеть от действий крупных рыночных игроков.

Ранее сообщалось, что фьючерс на серебро мартовской поставки 2026 года на бирже Comex установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в $100 (7,5 тыс. рублей) за тройскую унцию. Вечером 23 января котировки серебра выросли на 3,95%, достигнув $100,18 (7,6 тыс. рублей) за унцию.