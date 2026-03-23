Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара Врач Филева: светлые пятна после загара могут указывать на отрубевидный лишай

Появление светлых пятен на коже после активного загара может указывать на отрубевидный лишай, заявила РИАМО врач Александра Филева. Она уточнила, что жара, влажность и воздействие солнца провоцируют размножение грибка. Он, в свою очередь, влияет на клетки, вырабатывающие меланин.

Солнечный лишай, который специалисты чаще называют разноцветным или отрубевидным лишаем, представляет собой поверхностную инфекцию рогового слоя кожи. Возбудителем выступает дрожжеподобный гриб рода Malassezia — он входит в состав нормальной микрофлоры кожи и обычно никак себя не проявляет, — рассказала Филева.

Врач объяснила, что азелаиновая кислота — продукт жизнедеятельности грибка — подавляет выработку пигмента. Именно из-за этого на загорелой коже остаются светлые участки. Инкубационный период длится несколько недель, поэтому первые признаки разноцветного лишая часто замечают уже после отпуска.

