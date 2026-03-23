23 марта 2026 в 11:18

Врач назвала тревожную причину появления светлых пятен после загара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Появление светлых пятен на коже после активного загара может указывать на отрубевидный лишай, заявила РИАМО врач Александра Филева. Она уточнила, что жара, влажность и воздействие солнца провоцируют размножение грибка. Он, в свою очередь, влияет на клетки, вырабатывающие меланин.

Солнечный лишай, который специалисты чаще называют разноцветным или отрубевидным лишаем, представляет собой поверхностную инфекцию рогового слоя кожи. Возбудителем выступает дрожжеподобный гриб рода Malassezia — он входит в состав нормальной микрофлоры кожи и обычно никак себя не проявляет, — рассказала Филева.

Врач объяснила, что азелаиновая кислота — продукт жизнедеятельности грибка — подавляет выработку пигмента. Именно из-за этого на загорелой коже остаются светлые участки. Инкубационный период длится несколько недель, поэтому первые признаки разноцветного лишая часто замечают уже после отпуска.

Ранее врач Светлана Григорьева заявила, что поход в баню, сауну или бассейн сразу после косметологической процедуры чреват воспалением на коже. Кроме того, это может усилить сосудистый рисунок на теле или лице.

врачи
заболевания
здоровье
загар
Москва

Россия

Семья и жизнь

