20 марта 2026 в 10:58

Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Результаты эффективности вакцин, содержащих коклюшный, коревой и паротитный компоненты, ожидаются не раньше апреля, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, чьи слова приводит ТАСС. По ее словам, Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения РФ поручено изучить эффективность препаратов.

[Правительственной] комиссией поручено службе вместе с министерством здравоохранения изучить эффективность вакцин, содержащих коклюшный, коревой и паротитный компоненты в рамках пострегистрационных исследований. В апреле мы, исходя из тех поручений, которые дали, ждем результаты для того, чтобы эту работу развернуть, — сказала Голикова.

Ранее Голикова рассказала, что число циклов ЭКО по ОМС в России за три года выросло на 5,4%. Она отметила, что в 2025 году провели свыше 88,6 тыс. таких циклов при плане в 79,6 тыс. По итогам прошлого года в 56 регионах России в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» оснащены 93 родильных дома и перинатальных центра. В 50 субъектах страны создано 236 женских консультаций.

До этого микробиолог Александр Гинцбург рассказал, что новая вакцина от рака, которую планируют включить в программу ОМС, уничтожает не только опухолевые клетки, но и метастазы — вторичные очаги заболевания. Это персонализированный препарат, который создают индивидуально для каждого пациента.

Татьяна Голикова
вакцины
корь
болезни
вирусы
