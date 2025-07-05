Российский генерал не поверил словам Безуглой о проблемах с ПВО у Киева

Российский генерал не поверил словам Безуглой о проблемах с ПВО у Киева Генерал Попов: Безуглая пытается выпросить у Запада новые системы ПВО

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая специально рассказала о якобы проблемах с ПВО в Киеве, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, парламентарий пытается надавить на жалость и выпросить у Запада новые поставки зенитных ракет.

Думаю, это рекламный трюк, чтобы западные государства пошевелились в плане поставок некоторого количества зенитных ракет и систем, а также добавили какие-то новые зенитные системы. Немецкие или французские, американские, включая Patriot и т. д., — считает Попов.

Эксперт отмечает, что с ПВО у Киева не все так плохо. Он обращает внимание, что поставки вооружения, начатые при экс-президенте США Джо Байдене, не прекратились.

Но все не так плохо у Киева. Поставки по байденовской схеме через Польшу еще работают. Да, они иссякают, поставки не будут бесконечными. Но попрошайничество на Украине работает. [Президент страны Владимир] Зеленский, спикер Рады [Руслан Стефанчук] будут еще не раз просить Запад. Безуглая хочет вызвать жалость, просьба из женских уст звучит. Это просьба в извращенной форме. Что-то Запад поставит, не откажет, — подытожил Попов.

Ранее Безуглая говорила, что действия США свидетельствуют о намерении фактически передать Украину под контроль России. Парламентарий назвала это лишь «частицей общей картины», указав на прекращение поставок критически важных боеприпасов еще до полного использования ранее утвержденного пакета помощи.