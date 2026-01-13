Атака США на Венесуэлу
Многодетной петербурженке помогли получить компенсацию после смерти мужа

Прокуратура Санкт-Петербурга помогла многодетной местной жительнице получить компенсацию после смерти супруга, пишет Мойка78 со ссылкой на ведомство. Матери троих детей выплатили 1,2 млн рублей.

По данным прокуратуры, мужчина погиб при проведении работ на предприятии. Согласно проверке, несчастный случай произошел, в том числе по вине работодателя. По требованию ведомства, организация выплатила его семье компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что водитель каршеринга, который сбил детей на пешеходном переходе в Москве, должен выплатить семьям потерпевших почти 3 млн рублей, в том числе 2,5 млн — за моральный ущерб. Приговор, включающий четыре года колонии, оставлен без изменений.

До этого в Санкт-Петербурге прокуратура помогла 15-летнему молодому человеку получить 20 тыс. рублей, которые ему был должен работодатель. У подростка не было трудового договора.

