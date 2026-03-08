Зимняя Олимпиада — 2026
Иран попросил Россию помочь в урегулировании конфликта

Правительство Ирана: Россия и Китай могут помочь в деэскалации конфликта

Россия, Китай и ряд других стран способны сыграть эффективную роль в деэскалации конфликта вокруг Ирана и укреплении дипломатических процессов, заявила представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани. По ее словам, Тегеран рассчитывает на ответственный подход международного сообщества к ситуации, передает РИА Новости.

Россия, Китай и многие другие международные партнеры могут сыграть эффективную роль в укреплении дипломатических процессов, деэскалации напряженности и поддержке принципов международного права, — подчеркнула Мохаджерани.

Политик также отметила, что Иран ожидает от мирового сообщества и дружественных стран ответственного подхода к нарушению международного права, атакам на гражданское население и агрессии против Исламской Республики. Мохаджерани добавила, что гуманитарное сотрудничество и международная поддержка могут помочь уменьшить трудности гражданского населения.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг наличие подтверждений о помощи Ирану со стороны России. Он также отметил, что ситуация в Исламской Республике складывается неблагополучно.

