29 января 2026 в 10:28

Пенсионерка получила полмиллиона за травму на льду

Петербурженка отсудила 500 тыс. рублей за перелом позвоночника на льду

Пенсионерка из Санкт-Петербурга смогла отсудить 500 тыс. рублей компенсации после падения во дворе, сообщили в городской прокуратуре. Инцидент произошел 5 марта 2025 года около дома № 36, корп. 2, на улице Карпинского.

В больнице горожанке диагностировали компрессионный перелом позвоночника, серьезные ушибы затылочной области. Проверка показала, что причиной падения стало бездействие СПб ГКУ «Жилищное агентство Калининского района». Ведомство обратилась в суд с требованием взыскать в пользу пенсионерки 500 тыс. рублей за моральный вред. Суд поддержал иск, и пострадавшая получила компенсацию.

До этого пенсионерка в Пушкине получила 200 тыс. рублей компенсации за падение на льду. В результате падения женщина получила переломы левой руки.

Ранее травматолог Геннадий Гордеев предупредил, что неосторожное катание на тюбинге чревато ушибами и даже черепно-мозговой травмой. Он подчеркнул, что в 2026 году сложились особенно опасные условия для этого зимнего увлечения. Среди главных опасностей он выделил столкновения и отсутствие культуры катания.

