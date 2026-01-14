Раскрыт план Европы по Украине, который вызовет у США «гримасу отвращения» El Pais: план ЕС по закупке Украиной европейского оружия разозлит США

Новый план ЕС по финансовой поддержке Украины на €90 млрд может разозлить США, сообщила испанская газета El Pais. В издании объяснили, что ключевым условием финансирования станет то, что Киеву нужно будет закупать прежде всего европейское оружие. При этом получить боеприпасы и технику из других стран, в том числе из Соединенных Штатов, Украина сможет только в крайних случаях.

Это вызовет гримасу отвращения в Вашингтоне, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе разгорается серьезный конфликт из-за военной помощи Украине. По данным газеты The Telegraph, причиной спора стали жесткие условия в новом плане ЕС. Франция настаивает, чтобы выделенные €90 млрд тратились исключительно на закупки европейского вооружения. Однако Германия и Нидерланды считают такие ограничения неприемлемыми.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. По его словам, такая армия необходима Киеву в будущем для безопасности.