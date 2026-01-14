МО РФ сообщило о прогрессе в создании буферной зоны в приграничье Украины

МО РФ сообщило о прогрессе в создании буферной зоны в приграничье Украины Минобороны: российские войска продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ

Вооруженные силы России продолжают расширять буферную зону в приграничных районах Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Продвижение в глубину обороны противника отмечается на территориях Сумской и Харьковской областей.

Как заявили в ведомстве, группировка войск «Север» в ходе активных боевых действий освободила населенный пункт Комаровка в Сумской области. Кроме того, российским подразделениям удалось нанести поражение частям ВСУ в районе нескольких других сел региона.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области, — добавили в ведомстве.

Общие потери украинской стороны на данном участке за прошедший период составили до 190 военнослужащих, а также значительное количество техники. Противник лишился двух боевых бронированных машин, 16 автомобилей и двух орудий полевой артиллерии.

Ранее в военном ведомстве заявили, что ВС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу ВПК Украины. Отмечается, что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.