14 января 2026 в 13:40

Полки с водой и хлебом опустели в магазинах Киева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Киеве практически закончились хлеб и бутилированная питьевая вода, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его информации, местные жители массово скупают продукты, опасаясь закрытия магазинов из-за блэкаута. Торговые точки города работают с перебоями из-за массовых отключений электричества, некоторые из них и вовсе закрылись.

Ранее появилась информация, что в Киеве практически наступил блэкаут. В городе все потребители обесточены либо полностью, либо частично. В социальных сетях жители столицы выкладывают видео из своих квартир, где нет электричества и отопления. У некоторых горожан свет отсутствует уже пятый день подряд.

Кроме того, на киевском жилом массиве Оболонь образовались огромные очереди на автобусных остановках. Ситуация вызвана перебоями в работе городского электротранспорта. Из-за отсутствия электроснабжения были вынуждены остановиться троллейбусы и трамваи.

До этого независимый Дикий театр в Киеве перенес один из своих спектаклей на 22 февраля из-за аварийных отключений электричества в столице. Учреждение не может обогреть сцену и зрительный зал.

