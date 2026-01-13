Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества

Независимый Дикий театр в Киеве перенес один из своих спектаклей на 22 февраля из-за аварийных отключений электричества в столице. Как сообщается, учреждение не может обогреть сцену и зрительный зал.

Уважаемые зрители, из-за аварийных отключений и низкой температуры обогреть Сцену 6 (основная площадка для постановок театра — NEWS.ru) до комфортной температуры сейчас невозможно, — говорится на странице театра.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщает городская государственная администрация. Из-за этого в городе была остановлена работа систем водоснабжения, отопления и электротранспорта.

До этого украинские чиновники заявили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. По словам источников, риски усиливаются на фоне повреждений инфраструктуры. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.