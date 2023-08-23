«Какой-то другой человек»: что звезды сериала «Сваты» говорят о Зеленском

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Комедийная лента «Сваты» выходила в эфир с 2008 года и стала самой популярной в России в 2021 году. Она снималась студией «Квартал 95», которую основал на тот момент актер Владимир Зеленский. Что сейчас звезды сериала говорят о президенте Украины?

Как звезды сериала «Сваты» относятся к Зеленскому

Народный артист РФ Анатолий Васильев, снявшийся в первых четырех сезонах сериала в роли Юрия Ковалева, рассказал, что Владимир Зеленский был хорошим продюсером и активно приглашал российских артистов в свои проекты.

«И сейчас только, думаю, у него открываются на что-то глаза, но теперь уже все сложнее и сложнее свернуть назад и признать свою ошибку. А начиналось все, думаю, в глазах Зеленского радужно: он захотел возглавить любимую страну. Народ тебя поддерживает, народ тебя любит, и ты его тоже, и ты ежевечерне это доказываешь, неся позитив с экранов», — сказал Васильев aif.ru.

Актер считает, что Зеленский мог попытаться не ввязываться в конфликт с Россией, но «стал политической марионеткой в чужих руках».

«Причем марионеткой испуганной, которая не просто двигается по чужой команде, но при этом еще и делает вид, что все, что им совершается, — его собственная инициатива», — заявил артист.

Актриса Татьяна Кравченко в роли Валентины Будько снялась во всех сезонах сериала «Сваты». Она призналась, что во время работы над кинолентой у нее сложилось о Зеленском приятное впечатление, от которого сегодня «не осталось и следа».

«Сколько мы сидели за столом, в гримерной, хохотали, он с юмором человек. И вдруг такая ненависть! Откуда это — запретить по-русски говорить, жечь книги, выпустить всех убийц? Зачем? Возможно, то, что он президентом стал, вот эта амбиция. Ну и что ты хорошего сделал? Он же ни одного пункта своей программы предвыборной не выполнил! Ни одного!» — отметила Кравченко.

Актриса Олеся Железняк, известная по роли Ларисы Буханкиной в «Сватах», на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» поделилась воспоминаниями о совместной работе с нынешним президентом Украины, который тогда был продюсером и актером.

«Мы лично знакомы, общались на уровне съемочной площадки, разговаривали, шутили. У меня нет ответа на вопрос, что с ним произошло. Это какой-то другой человек. Тогда, в прошлой жизни, он мне казался веселым», — заявила артистка.

Железняк добавила, что на съемочной площадке Владимир Зеленский всегда разговаривал на русском языке.

Актер Федор Добронравов сыграл в «Сватах» Ивана Будько. По его словам, съемки проходили «в любви и со стороны Украины, и со стороны России». В жизни артисту приходилось встречаться с Зеленским два раза, и тогда он ему «показался адекватным человеком».

«Да, наверное. А может, уже и нет. Я не знаю — я его не разбирал», — заявил артист для MK.RU.

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» дочь Ивана Будько, заявила, что в 2017 году Владимир Зеленский переживал, что Добронравов может не сняться в седьмом сезоне.

«В 2017 году сериал „Сваты-7“ Владимир Зеленский снимал на свои деньги, которые лично заработал. У государства он ничего не взял. Он тогда переживал, почему актер Добронравов, которому запретили въезд на Украину, не может приехать в его страну. Что же он такое пропагандирует?» — рассказала Королева в беседе с блогером Лизой Дидковской.

Кто еще из артистов разочаровался в Зеленском

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс общалась с Владимиром Зеленских до тех пор, пока он не стал президентом Украины.

«Для меня показательные фильмы, в которых мы вместе снимались, — „Любовь в большом городе“, „Любовь в большом городе — 2“. Он там действительно классный юморист. Поэтому я не могу поверить, как человек мог так измениться, что с ним такое произошло», — заявила артистка aif.ru.

Певец Филипп Киркоров обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот отрекся от него после многолетней дружбы, сообщает KP.RU.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме „Любовь в большом городе“. Я ему там подзатыльники давал. А потом вдруг — „Киркоров — враг Украины“. Все беды из-за Киркорова», — сказал артист.

Певица Лолита Милявская вместе с Владимиром Зеленским работала над некоторыми проектами. Сегодня исполнительница считает, что ему не нужно было идти в политику.

«Я былa влюбленa в Зeлeнскoгo, кaк в лучшeгo прoдюсeрa. Нo oн для мeня — этo еще oднo доказательство того, о чем я гoвoрилa дo всeх этих сoбытий. Не надo артистам зaниматься политикой», — рассказала Лолита в эфире НТВ.

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