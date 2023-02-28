Показ сериалов «Слуга народа» и «Сваты» сочли финансированием терроризма Онлайн-кинотеатры проверят на финансирование терроризма из-за «Слуги народа» и «Сватов»

Фото: kinopoisk.ru

Сериал «Сваты»

Депутаты Госдумы предложили проверить на финансирование терроризма российские онлайн-кинотеатры, продолжающие показывать сериалы «Слуга народа» и «Сваты», сообщает Telegram-канал Mash. По мнению парламентария Дмитрия Гусева, доходы от проката проектов «Студии Квартал-95» могут идти на спонсирование ВСУ через налоги и добровольные пожертвования. Если эти опасения подтвердятся, прокат сериалов будет прекращен.

Росфинмониторинг и Ассоциацию «Интернет-видео» [просят] срочно проверить онлайн-кинотеатры со «Сватами» и «Слугой народа» на соответствие законодательству РФ и финансирование терроризма, — сказано в сообщении.

Ранее актриса сериала «Сваты» Татьяна Кравченко призналась, что никогда не считала нынешнего президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером или кинопродюсером, но ценила его талант шоумена. Политик же из Зеленского, по ее словам, получился нехороший, к тому же на Зеленского в его отношении к России повлияли Соединенные Штаты и страны НАТО.

В 2019 году бывший помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского. Сейчас исполнители главных ролей поссорились на фоне проведения спецоперации и вряд ли вновь окажутся на одной съемочной площадке.