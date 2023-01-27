Актриса сериала «Сваты» призналась, что не считала Зеленского артистом Актриса Татьяна Кравченко заявила, что не считала Зеленского артистом

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Татьяна Кравченко

Актриса Татьяна Кравченко, известная по сериалу «Сваты», в интервью Борису Корчевникову в программе «Жизнь и судьба» призналась, что никогда не считала нынешнего президента Украины Владимира Зеленского хорошим актером или кинопродюсером, но ценила его талант шоумена. Политик из Зеленского, по ее словам, получился нехороший.

Я не считала его артистом. Он был в шоу, вел программы с Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом, — прим. NEWS.ru). Это было весело и легко. А то, что он снимал сам — ну, хорошо, никто не против. Все смотрели его фильмы. Откуда [взялись идеи] запретить по-русски говорить, жечь книги, выпустить всех убийц. Зачем? Вот он стал президентом. Ну и что хорошего сделал? Он же ни одного пункта [из предвыборной кампании] не выполнил, — заявила Кравченко.

Она также считает, что на Зеленского в его отношении к России повлияли Соединенные Штаты и страны НАТО. Также Кравченко вспомнила, что с ней на почве отношения к СВО разругалась коллега по «Сватам», актриса Анна Кошмал.

В 2019 году бывший помощник президента Украины и продюсер «Сватов» Сергей Шефир рассказал, что в основу телесериала легли истории из его жизни и жизни главы государства Владимира Зеленского. Сейчас исполнители главных ролей поссорились на фоне проведения спецоперации, и вряд ли вновь окажутся на одной съемочной площадке.

Кандидат юридических наук Борис Башилов в июле 2022 года сообщал, что Зеленский утратил в России права на несколько товарных знаков, в их числе «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика». По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака, пояснял эксперт.