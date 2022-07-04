Звезда «Сватов» назвал роковую ошибку руководства сериала Звезда «Сватов» Васильев назвал смену режиссера Морозова роковой ошибкой создателей сериала

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Народный артист России Анатолий Васильев

Народный артист России Анатолий Васильев в беседе с NEWS.ru назвал смену режиссера Юрия Морозова, снимавшего первый сезон сериала «Сваты», роковой ошибкой создателей. Актер, сыгравший в сериале одну из главных ролей, также поделился мнением о том, что происходит вокруг «Сватов» сейчас.

До сих пор не понимаю, почему поменяли замечательного режиссера Юрия Морозова, который, собственно, данный проект и запускал. С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими, — заявил Васильев.

Васильев предположил, что при Морозове такой ситуации, как с Анной Кошмал, скорее всего, не было бы. Также актер отметил, что все должны помнить и быть благодарны первому режиссеру «Сватов» за то, что эта лента получилась такой, какой она полюбилась миллионам людей.

Вообще странно, что про Юрия никто не вспоминает. Замечательный, конечно, режиссер. Помнится, я встретил его на вокзале и спросил: «Юра, почему же ты перестал работать над проектом?», а он так смущенно [отреагировал], просто пожал плечами, и на этом все, видимо, кому-то было виднее. Успех сериала однозначно сделал он, но об этом, к сожалению, никто и ничего не говорит, — отметил Васильев.

Ранее актриса Анна Кошмал, исполнившая роль Жени Ковалевой, рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съёмочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать её страну в конфликте. Один из режиссёров сериала, актёр театра и кино Эдуард Радзюкевич прокомментировал в беседе с NEWS.ru поступок Кошмал, назвав его дешёвым пиаром.

Ранее критик Николай Горбашев рассказал, что работа над предстоящим сезоном «Сватов», который станет уже восьмым по счёту, должна начаться в конце этого года. Однако на экранах появится не весь звёздный состав, так как Анну Кошмал не пригласили играть привычную роль внучки главных героев.