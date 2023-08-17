Актер из сериала «Клиника» призвал Зеленского лечиться от наркозависимости

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press/Dennis Van Tine

Джон К. Макгинли

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо пройти курс лечения от наркомании и позаботиться о своем здоровье, заявил у себя в соцсетях американский актер Джон Макгинли, известный по роли доктора Кокса в телесериале «Клиника». Актер подчеркнул, что хотя призыв к доброте может звучать в наше время неуместно, но искреннюю доброту не следует смешивать с простой терпимостью.

В течение последнего года алкоголь и наркотики стали твоими верными спутниками, и я это понимаю. Но наиболее важное, что я могу тебе посоветовать: доброта — единственное, что может тебе помочь. Я хочу, чтобы ты позаботился о себе, потому что именно так все должно происходить. Ты находишься в сложной ситуации, и выбраться из нее будет непросто. Единственное, что ты можешь использовать как руководство — это доброта и забота о себе, — подчеркнул Макгинли.

Ранее украинский продюсер Юрий Бардаш заявил, что Владимир Зеленский испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за пристрастия к наркотическим веществам. По его словам, Зеленский до сих пор жив только благодаря врачам. По словам Бардаша, о состоянии Зеленского он знает в том числе со слов общих знакомых, в числе которых бывшие участники команды КВН «95-й квартал».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.