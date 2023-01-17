Украинский продюсер рассказал о проблемах со здоровьем у Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает серьезные проблемы со здоровьем из-за пристрастия к наркотическим веществам, заявил украинский продюсер Юрий Бардаш в интервью YouTube-каналу Tatarka FM. По его словам, Зеленский до сих пор жив только благодаря врачам

Тот, кто сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, и он уже понимает, что тут что-то не так. Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день, — высказался продюсер.

По словам Бардаша, о состоянии Зеленского он знает в том числе со слов общих знакомых, в числе которых бывшие участники команды КВН «95-й квартал».

Бывший участник группы «Грибы» Юрий Бардаш ранее заявил, что на него «объявлена охота» за позицию по военной операции, которую Россия проводит на территории Украины. Он призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей». Бардаш неоднократно выступал в поддержку российской стороны, а в ходе одной из своих трансляций музыкант заявил, что это послужило причиной расставания с женой — украинской моделью Елизаветой Коцюбой.

Юрий Бардаш — основатель музыкальных групп «Грибы», Quest Pistols и «Нервы».