Звезда «Сватов» Олеся Железняк: чувство юмора у нас с Ларисой общее

27 декабря телеканал «Россия 1» начал показ седьмого сезона сериала «Сваты». Заслуженная артистка России, исполнительница роли Ларисы Буханкиной Олеся Железняк рассказала в интервью NEWS.ru о своей семье и об отношениях с партнёрами по площадке — Николаем Добрыниным (муж Ларисы Митяй), Александром Феклистовым (Александр Беркович), Татьяной Кравченко и Фёдором Добронравовым (Валентина и Иван Будько), объяснила, как изменились герои «Сватов-7», раскрыла секрет популярности сериала и анонсировала новые работы в театре «Ленком».

«Мы с партнёрами и не расставались»

— Поклонники «Сватов» в ожидании премьеры часто спрашивали, удастся ли создателям сериала сохранить юмор и тёплую атмосферу, которые были в прошлых сезонах. Как вы считаете, планку сохранить удалось?

— Опасения, конечно, были, так как прошло много времени (предыдущий, шестой сезон сериала вышел на экраны в 2013 году. — NEWS.ru). Я пока видела сериал только на озвучании, и то маленькие фрагменты, так что про планку сложно сказать. Но я доверяю режиссёру. И оценивать сериал будет зритель.

— Атмосфера на съёмках «Сватов-7» сильно изменилась после долгого перерыва?

— Мы с коллегами почти не расставались за эти годы, так как играем вместе в разных спектаклях и с Татьяной Кравченко, и с Колей Добрыниным, и с Федей Добронравовым. С Сашей Феклистовым часто пересекаемся.

Атмосфера была радостная и праздничная, всегда много юмора, смеха. Партнёры такие, что без юмора никуда. И даже когда пришли новые герои, например, Миша Трухин, атмосфера всё равно осталась семейной и тёплой.

— Что ждёт в новом сезоне Ларису и Митяя? Родится ли у них третий ребёнок?

— Родится или не родится — пока не скажу, пусть останется тайной. Иначе неинтересно будет смотреть сериал. Поверьте, Лариса всегда может удивить. Сценаристы — большие профессионалы, сам сценарий позволял много импровизаций и этим он интересен.

«У меня в семье нет культа артистки»

— Что в Ларисе есть от вашего характера и в вашем от Ларисы? Ваши близкие обращают внимание на сходство?

— Нет, мне никто такого не говорил в семье. Да мы и не смотрим мои работы, у меня в семье нет культа артистки, мы живём обычной жизнью.

Если и есть схожесть с Ларисой, то небольшая. У нас чувство юмора общее (смеётся. — NEWS.ru). Конечно, есть некий симбиоз меня и героини.

— Съёмки предыдущих сезонов совпадали с вашими беременностями и родами. Как так получалось? В этот раз обошлось?

— Мы начали снимать седьмой сезон «Сватов» уже после рождения моего четвёртого ребёнка. А в предыдущих сезонах я не специально беременела, так получилось (смеётся. — NEWS.ru).

«Татьяну Кравченко называю просто Эдуардовна»

— Какие изменения произошли в образах Ларисы и Митяя, Ивана и Валентины Будько, Ольги Николаевны? Всё-таки столько лет прошло.

— Да, действительно, прошло несколько лет, и все мы не молодеем, такие вот изменения — это я про нас, про актёров говорю. В судьбах героев сериала особых перемен нет, а вот приключений достаточно.

— С кем из артистов «Сватов» у вас сложились наиболее тёплые отношения? Как называете друг друга?

— Татьяну Кравченко я называю Эдуардовна, это уже по привычке. Мы же вместе работаем в театре «Ленком», так вот Марк Анатольевич (Захаров. — NEWS.ru) имел такую привычку — называть всех по имени-отчеству и никак иначе, так и повелось. С Татьяной Эдуардовной мы знакомы с тех пор, как я после института пришла в театр. Я очень её люблю и уважаю! С ней мы играем в спектаклях «Под одной крышей», «Сирена и Виктория», «Женитьба» (премьера спектакля состоялась в один день с премьерой «Сватов-7», 27 декабря).

— Как вы объясняете секрет успеха «Сватов»?

— «Сваты» — родной, понятный и близкий для каждой семьи сериал, ну или почти для каждой. В любой семье моего поколения или чуть старше встречаются такие ситуации, такие проблемы.

Главный секрет, думаю, в том, что сериал про семью, про самые важные ценности в жизни.

К тому же в «Сватах» уникальный сценарий, прекрасные актёры и режиссёр, который собрал отличную команду.

Олеся Железняк и Николай Добрынин пресс-служба «Россия 1»

Когда меня пригласили, сериал «Сваты» уже был очень популярным и гремел на всю страну. Конечно, для меня было большой радостью и актёрской удачей войти в такой успешный проект. Если «Сваты» показывают по ТВ, я никогда не переключаю и с удовольствием смотрю — только не на себя, а на своих товарищей. Популярность от проекта, безусловно, приятная. Когда нас видят зрители, нас встречают, как на футбольном матче! Конечно, здорово, когда тебя любят и что сериал стал таким народным!

«Очень тяжело играть в театре без зрителей»

— Директор театра «Ленком» Марк Варшавер называет вас гениальной актрисой и сравнивает с Марией Ермоловой (Станиславский считал её величайшей актрисой русского театра. — NEWS.ru). Насколько вам комфортно сейчас работать в «Ленкоме»? Что и в какую сторону изменилось в театре после смерти Марка Захарова?

— Что и говорить, уход Марка Анатольевича Захарова — невосполнимая утрата. Он был большим мастером, большим режиссёром, который изобрёл, на мой взгляд, новый театральный язык. Он был ещё и моим мастером, когда я училась в театральном. Конечно, его очень не хватает.

Я очень уважаю Марка Борисовича Варшавера и благодарна за его слова обо мне. Считаю, что он прекрасный директор, и он на своём месте.

— Что вы думаете о критике театра в связи со снятием некоторых спектаклей, вводом вторых составов?

— Я не считаю, что вводить составы — это ненормально. И при Марке Захарове были составы в спектаклях. Конечно, каждый артист по-особому заряжен и несёт свой рисунок в роль, но театр не может всегда зависеть от графика артиста. Хорошо, что молодые актёры стали больше играть. Марк Борисович даёт им огромный шанс, даёт работу. Но я живу сегодняшним днём и радуюсь тому, что есть.

Антон Шагин, Олеся Железняк, Сaфия Яруллина Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вот, например, благодаря Марку Борисовичу мы выпустили «Поминальную молитву» — это легендарный спектакль «Ленкома», в котором играли Евгений Леонов, Елена Шанина, Александр Абдулов и многие другие мэтры. Какой материал, какая прекрасная драматургия! Этот спектакль не калька, не копия того, что был ранее на сцене, — это совсем новый спектакль. Он по-другому звучит сейчас, но так и должно быть.

Марк Борисович очень бережно относится к спектаклям. Если спектакли снимают с репертуара — это тоже нормально: театр живёт, происходят изменения, приходят новые режиссёры. И вот уже в 2022 году я буду выпускать спектакль по пьесе Хелен Лири и Ноа Лири «Дальше — тишина» в постановке режиссёра Леонида Трушкина.

— В связи с пандемией многие проекты отменились или перенеслись, «Сваты» из-за этого тоже снимались с перерывами. Самые негативные последствия для артистов в плане работы уже позади?

— Я очень рассчитываю на это. Мы пережили непростой период, который, надеюсь, не повторится. Жду, что зрители вернутся, что театрам разрешат продавать полные залы. Артисту тяжело играть без зрителей, ведь это обоюдная связь и обмен энергией. Пандемия, особенно для театральных актёров, была просто катастрофой. Так что жизнь продолжается, движение вперёд есть.