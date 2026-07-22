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22 июля 2026 в 17:24

Maersk отказалась работать под ракетами и дронами

Датская Maersk остановила работу в порту на фоне ударов ВС России по Одессе

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press
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Датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с портом Черноморск в Одесской области на фоне рисков, сообщение появилось в Telegram-канале предприятия. Услуги не будут осуществляться до дальнейшего уведомления.

Уважаемые клиенты! Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на операционную деятельность, оператор не имеет возможности продолжать предоставление услуг через порт Черноморск, — уточнили в компании.

По информации Минобороны России, в ночь на 22 июля ВС России продолжили наносить удары по украинским портам. Речь идет об объектах, которые используются для доставки военных грузов ВСУ.

До этого Вооруженные силы России поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев при помощи «Гераней». Отмечается, что они перевозили грузы в интересах Вооруженных сил Украины.

Также Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России ударили по балкеру и двум сухогрузам, которые перевозили грузы ВСУ в порты Одесса и Черноморск. Их поразили при помощи БПЛА.

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