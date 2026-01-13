Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией на референдуме по данному вопросу. Ее заявление прозвучало на фоне увеличения военных расходов и закрытия Русского дома в Кишиневе. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, глава республики намеренно разрывает все связи с РФ и уничтожает идентичность молдавского народа. К чему готовятся местные элиты и зачем Санду лоббирует отказ страны от суверенитета — в материале NEWS.ru.

Что президент Молдавии Санду сказала об объединении с Румынией

Санду в эфире подкаста The Rest Is Politics высказалась за ликвидацию Молдавии как независимого государства.

«Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», — заявила политик с двойным гражданством — молдавским и румынским.

По словам президента, республике становится все труднее сохранять суверенитет и демократию в современном мире. При этом Санду признала, что большая часть молдавского общества не поддерживает идею объединения с западным соседом. По этой причине более реалистичной целью, по мнению главы государства, будет вступление Молдавии в Евросоюз.

Слова Санду о готовности проголосовать за объединение с Румынией — не случайная оговорка, а программное заявление, сказала NEWS.ru депутат Госдумы Алена Аршинова.

«Изначально было понятно, что она активно вовлекает в гражданство Румынии все население Молдавии, включая даже левый берег Днестра», — подчеркнула парламентарий.

Как идет процесс румынизации Молдавии

Граждане Молдавии могут в упрощенном порядке получить румынский паспорт как потомки граждан довоенной Румынии, в состав которой до 1940 года входила Бессарабия. Это часть стратегии Бухареста, который считает Молдавию своей исторической территорией и открыто демонстрирует имперские амбиции. Сейчас более половины молдаван имеют паспорта соседнего государства — это самая масштабная программа натурализации в современной Европе.

Президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафронов в беседе с NEWS.ru связал этот процесс с попытками молдавского руководства лишить народ республики идентичности.

«Санду представляет крайне националистические круги, которые нацелены на полный отказ от молдавской идентичности в пользу румынской и продвижение идеи объединения с Румынией. Это связано с ее поддержкой со стороны прозападных элит — Парижа, Лондона и Брюсселя, которые продвигают евроинтеграционные проекты и геополитическую переориентацию региона», — пояснил он.

Аршинова назвала Санду подготовленным агентом коллективного Запада. Депутат напомнила, что президент Молдавии получила образование в США — степень магистра в Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди. Кроме того, в прошлом молдавский лидер работала во Всемирном банке в Вашингтоне.

Почему политика Санду угрожает интересам России

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что планы Санду представляют прямую угрозу национальной безопасности РФ.

«Говоря о референдуме об объединении с Румынией, так называемый президент Молдавии Санду раскрывает не просто вековые планы румынских националистов. Речь идет о намерении Запада затянуть таким образом исторически близкую к России республику в НАТО», — заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

В конце прошлого года Молдавия утвердила решение о денонсации договора с Россией о деятельности Русского дома в Кишиневе. МИД республики получил указание уведомить Москву об одностороннем выходе из соглашения. Как ожидается, эта мера вступит в силу в середине 2026 года.

Это лишь один из шагов Санду, призванный разорвать все связи с РФ. За годы ее правления из информационного пространства Молдавии исчезли российские телеканалы, а любые проявления пророссийской позиции клеймятся как угроза национальной безопасности.

«Что будет дальше, можно легко представить на примере Прибалтики, где на фоне возрождения нацизма уже много лет идет уничтожение всего русского и связанного с Россией», — сказал Миронов.

Как граждане Молдавии относятся к политике Санду

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что большинство граждан Молдавии не поддерживают курс Санду. По словам Миронова, к их точке зрения никто не прислушивается.

«Мнение большинства, как и на Украине, спрашивать не будут — референдум будет проводить националистическое прозападное меньшинство. Оно же потом возглавит борьбу с русскими в Молдавии и Приднестровье — в этом нет никаких сомнений», — сказал он.

Такого же мнения придерживается бывший депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Петр Пасат.

«Санду — румынка. Она категорически отвергает переговоры с ПМР и не слышит молдаван», — заметил он в беседе с NEWS.ru.

Как Кишинев намерен решить проблему Приднестровья

В октябре 2024 года в Молдавии прошел референдум о вступлении в ЕС. Эту идею поддержали только 50,35% населения, причем победу сторонникам евроинтеграции обеспечили голоса молдавский диаспоры за рубежом. Аршинова полагает, что молдавское население не может противиться политике Кишинева, поскольку Санду узурпировала власть.

«Сейчас более половины молдаван имеют гражданство Румынии. То есть при желании и политической воле двух президентов (Молдавии и Румынии. — NEWS.ru) республика может потерять статус государства», — сказала депутат.

Для этого Кишиневу нужно решить проблему ПМР. Видимо, по этой причине молдавский парламент принял бюджет, предусматривающий увеличение оборонных статей на 32%, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране. По словам Аршиновой, это бюджет войны.

«Санду готовится к силовому решению приднестровского вопроса», — заявила она.

Рост военных расходов трудно объяснить чем-то другим, кроме подготовки к прямому столкновению с Россией, подтвердил Сафронов.

«Увеличение военного бюджета станет серьезным финансовым бременем для страны с высоким уровнем бедности. Существует вероятность того, что эти средства предназначены для возможных действий против Приднестровья, где размещены российские войска и действует ПМР», — заключил он.

