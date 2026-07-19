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19 июля 2026 в 09:59

Не губите свои огурцы: три простые привычки для богатого урожая без горечи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Огурцы быстро реагируют на ошибки в уходе: сегодня куст выглядит крепким, а завтра уже сбрасывает завязи. Чтобы собирать ровные, сочные и сладкие плоды до самой осени, достаточно не допускать трех распространенных промахов.

Не поливайте огурцы холодной водой. Если ее температура ниже 18 градусов, растение испытывает стресс. Лучше использовать отстоянную воду, прогретую до 25 градусов.

Не откладывайте полив на вечер. После 15:00 влажная почва не успевает прогреться и просохнуть, что создает благоприятные условия для грибковых заболеваний.

Не забывайте о подкормках. В период активного плодоношения огурцам особенно нужны калий и фосфор. После полива рассыпьте под взрослый куст около 200 мл древесной золы и слегка заделайте ее в почву на глубину до 5 см.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что регулярный уход заметно продлевает плодоношение огурцов. Дополнительно мульчируйте грядки скошенной травой — так влага будет дольше сохраняться в почве, а поливать растения придется реже.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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