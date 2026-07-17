Обычный чай вместо дорогих удобрений: летняя подкормка помогает замиокулькасу нарастить побеги

Если замиокулькас давно не выпускал новые листья, попробуйте простую летнюю подкормку. Она готовится за пару минут и особенно подходит в период активного роста растения.

Опустите 1–2 пакетика черного или зеленого чая без ароматизаторов в 500 мл воды комнатной температуры и слегка разомните их. Когда вода немного окрасится, используйте ее для полива по заранее увлажненной почве. Повторять процедуру достаточно один раз в 30 дней до наступления холодов. Осенью и зимой не оставляйте чайные листья в горшке, чтобы избежать проблем с клубнями.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует его только в теплое время года. Не забывайте, что замиокулькас легче переносит небольшую засуху, чем постоянный избыток влаги.

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