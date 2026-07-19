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19 июля 2026 в 07:00

Секрет опытных дачников: когда выкапывать чеснок, чтобы он хранился до весны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сроки уборки чеснока влияют не только на его вкус, но и на то, как долго он сможет храниться. Оказывается, ориентироваться только на календарь — не лучшая идея. Само растение гораздо точнее подскажет, когда пришло время собирать урожай.

Присмотритесь к ботве чеснока. Нижние 2–3 листа должны полностью пожелтеть и подсохнуть, а верхние 3–4 — остаться зелеными. Именно это считается главным признаком зрелости. Если дождаться полного высыхания листьев, защитные чешуйки начнут разрушаться, а головки будут хуже храниться.

Если появились сомнения, выкопайте одну головку для проверки. Разрежьте ее поперек: плотные зубчики без пустот между оболочкой говорят о готовности чеснока к уборке. Если между зубчиками и чешуей заметны зазоры, оставьте урожай в земле еще на 5–7 дней.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что внимательный осмотр растений помогает избежать ошибок при уборке. После выкапывания обязательно просушите чеснок в тени под навесом в течение 10–14 дней — так он сохранит вкус и пролежит гораздо дольше.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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