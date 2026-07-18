Обжариваю лаваш с тыквой и чесноком — сладковато-пикантные рулетики, вкуснее любых чесночных гренок

Обжариваю лаваш с тыквой и чесноком до золотистой корочки — получаются сладковато-пикантные рулетики, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их достать со сковороды. Тыква дает нежную сладость, чеснок добавляет остринку, а хрустящий лаваш снаружи и мягкая сочная начинка внутри создают идеальный контраст. Это и закуска, и перекус, и ужин за 15 минут — все в одном. Никакой возни с тестом, никакой духовки — только сковорода, лаваш и начинка, которую можно варьировать по настроению.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 200 г тыквы (очищенной), 2 зубчика чеснока, 50 г твердого сыра (по желанию), соль, перец, растительное масло для жарки. Тыкву натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс, смешайте с солью и перцем. Лаваш разрежьте на 2–3 полосы. На каждую выложите тыквенную начинку, посыпьте тертым сыром, сверните плотным рулетом. Разогрейте сковороду с маслом, выложите рулетики швом вниз, обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила эти рулетики на ужин — муж сказал, что лучше чесночных гренок, а дети попросили без тыквы, но с сыром.

Я добавила в начинку немного куркумы для цвета и петрушки. Кстати, вместо сыра можно взять брынзу — будет солонее. Находка, а не рецепт!