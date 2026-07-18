Летние холодные супы — освежающе, полезно, быстро: три лучших рецепта

Летние холодные супы особенно хороши в жаркие дни, когда хочется чего-то легкого, свежего и при этом сытного. Они не требуют долгой готовки, помогают разнообразить меню и отлично подходят как для обеда, так и для легкого ужина.

Холодный суп с крапивой и грецкими орехами

Этот суп родом из Грузии завоевал популярность благодаря нежной сливочной текстуре и гармоничному сочетанию орехов и кисломолочного продукта. Для приготовления вам понадобятся молодые побеги крапивы — 100 г, щавель — 80 г, 1 куриное яйцо, грецкие орехи — 100 г, 2 дольки чеснока, 0,5 л густого кефира или мацони, соль и кинза по вкусу и 0,5 л холодной воды.

Сначала отвариваем промытую крапиву в кипящей воде пару минут, чтобы она перестала быть жгучей, затем добавляем щавель. Отваренную зелень откидываем на дуршлаг, даем стечь воде и тщательно измельчаем блендером вместе с грецкими орехами, чесноком и кинзой до получения пасты. Полученную орехово-зеленую массу разводим кефиром и холодной водой до нужной густоты, солим по вкусу. Суп подается с мелко нарезанным вареным яйцом.

Полезный совет: собирайте крапиву исключительно вдали от дорог, а чтобы сохранить яркий изумрудный цвет, сразу после варки опустите ее в ледяную воду — так хлорофилл не разрушится под воздействием температуры

Чем спастись от жары? Три рецепта холодных супов из разных кухонь мира Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Холодный суп с огурцом и йогуртом

Этот рецепт подойдет тем, кто любит особенно легкие и нежные блюда. В нем нет лишней тяжести, зато есть чистый вкус огурца, зелени и мягкая кисломолочная основа. Возьмите 3 свежих огурца, 500 мл натурального йогурта без сахара, 1 зубчик чеснока, 40 г укропа, 3 листика мяты, соль по вкусу и 1 столовую ложку оливкового масла.

Огурцы натрите или мелко нарежьте, зелень измельчите, чеснок раздавите. Смешайте все с йогуртом, добавьте соль и масло, после чего хорошо перемешайте. Суп можно подать сразу, но если дать ему постоять в холодильнике 15–20 минут, вкус станет более собранным и свежим.

Полезный совет: для более интересного аромата добавьте немного лимонной цедры.

Холодный томатный суп с огурцом и базиликом

Такой суп напоминает южные летние блюда, где главную роль играют спелые томаты. Он получается ярким, ароматным и очень легким. Лучше брать мясистые помидоры с насыщенным вкусом, тогда суп не будет водянистым. Возьмите 700 г спелых помидоров, 1 крупный огурец, 0,5 сладкого перца, 1 небольшой зубчик чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 5 листьев базилика, соль, молотый перец по вкусу и 100 мл холодной воды.

Приготовление простое и быстрое. Помидоры надрежьте, залейте кипятком на минуту, затем опустите в холодную воду и снимите кожицу. Огурец очистите, если кожица грубая.Сложите овощи в чашу блендера, добавьте чеснок, базилик, масло, лимонный сок, соль, перец и воду. Измельчите до гладкости. Если хочется более шелковистой структуры, протрите суп через сито. Охладите перед подачей не менее часа.

Три проверенных рецепта холодных супов для жарких дней Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Полезный совет: подавайте томатный суп с кубиками огурца, сухариками или каплей ароматного растительного масла. Если помидоры кисловаты, добавьте маленькую щепотку сахара, она выровняет вкус.

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