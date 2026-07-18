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18 июля 2026 в 11:02

Летние холодные супы — освежающе, полезно, быстро: три лучших рецепта

Летние холодные супы — освежающе, полезно, быстро: три лучших рецепта Летние холодные супы — освежающе, полезно, быстро: три лучших рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Летние холодные супы особенно хороши в жаркие дни, когда хочется чего-то легкого, свежего и при этом сытного. Они не требуют долгой готовки, помогают разнообразить меню и отлично подходят как для обеда, так и для легкого ужина.

Холодный суп с крапивой и грецкими орехами

Этот суп родом из Грузии завоевал популярность благодаря нежной сливочной текстуре и гармоничному сочетанию орехов и кисломолочного продукта. Для приготовления вам понадобятся молодые побеги крапивы — 100 г, щавель — 80 г, 1 куриное яйцо, грецкие орехи — 100 г, 2 дольки чеснока, 0,5 л густого кефира или мацони, соль и кинза по вкусу и 0,5 л холодной воды.

Сначала отвариваем промытую крапиву в кипящей воде пару минут, чтобы она перестала быть жгучей, затем добавляем щавель. Отваренную зелень откидываем на дуршлаг, даем стечь воде и тщательно измельчаем блендером вместе с грецкими орехами, чесноком и кинзой до получения пасты. Полученную орехово-зеленую массу разводим кефиром и холодной водой до нужной густоты, солим по вкусу. Суп подается с мелко нарезанным вареным яйцом.

  • Полезный совет: собирайте крапиву исключительно вдали от дорог, а чтобы сохранить яркий изумрудный цвет, сразу после варки опустите ее в ледяную воду — так хлорофилл не разрушится под воздействием температуры

Чем спастись от жары? Три рецепта холодных супов из разных кухонь мира Чем спастись от жары? Три рецепта холодных супов из разных кухонь мира Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Холодный суп с огурцом и йогуртом

Этот рецепт подойдет тем, кто любит особенно легкие и нежные блюда. В нем нет лишней тяжести, зато есть чистый вкус огурца, зелени и мягкая кисломолочная основа. Возьмите 3 свежих огурца, 500 мл натурального йогурта без сахара, 1 зубчик чеснока, 40 г укропа, 3 листика мяты, соль по вкусу и 1 столовую ложку оливкового масла.

Огурцы натрите или мелко нарежьте, зелень измельчите, чеснок раздавите. Смешайте все с йогуртом, добавьте соль и масло, после чего хорошо перемешайте. Суп можно подать сразу, но если дать ему постоять в холодильнике 15–20 минут, вкус станет более собранным и свежим.

  • Полезный совет: для более интересного аромата добавьте немного лимонной цедры.

Холодный томатный суп с огурцом и базиликом

Такой суп напоминает южные летние блюда, где главную роль играют спелые томаты. Он получается ярким, ароматным и очень легким. Лучше брать мясистые помидоры с насыщенным вкусом, тогда суп не будет водянистым. Возьмите 700 г спелых помидоров, 1 крупный огурец, 0,5 сладкого перца, 1 небольшой зубчик чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 5 листьев базилика, соль, молотый перец по вкусу и 100 мл холодной воды.

Приготовление простое и быстрое. Помидоры надрежьте, залейте кипятком на минуту, затем опустите в холодную воду и снимите кожицу. Огурец очистите, если кожица грубая.Сложите овощи в чашу блендера, добавьте чеснок, базилик, масло, лимонный сок, соль, перец и воду. Измельчите до гладкости. Если хочется более шелковистой структуры, протрите суп через сито. Охладите перед подачей не менее часа.

Три проверенных рецепта холодных супов для жарких дней Три проверенных рецепта холодных супов для жарких дней Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

  • Полезный совет: подавайте томатный суп с кубиками огурца, сухариками или каплей ароматного растительного масла. Если помидоры кисловаты, добавьте маленькую щепотку сахара, она выровняет вкус.

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