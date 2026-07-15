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15 июля 2026 в 12:00

Кладу овощи в рукав и забываю на час — кабачковая икра получается нежной, бархатистой, вкуснее классики

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, морковь, лук, перец и помидоры — и отправляю все это в рукав для запекания, без обжарки, без стояния у плиты и без страха, что подгорит. Через час я открываю рукав, и оттуда выходит ароматнейшее овощное рагу, которое я превращаю в идеальную кабачковую икру одним движением блендера. Она получается густой, бархатистой, с насыщенным сладковатым вкусом, легкой кислинкой помидоров и приятной пикантностью перца.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг кабачков (молодых или очищенных от кожуры), 2 крупные моркови, 2 луковицы, 2 болгарских перца (желательно красных для цвета), 3 спелых помидора, 4 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка соли, черный перец и любимые специи по вкусу (паприка, орегано, сушеный чеснок). Все овощи вымойте и очистите. Кабачки нарежьте крупными кубиками, морковь — кружочками, лук — полукольцами, перец — соломкой, помидоры — дольками. Сложите все подготовленные овощи в рукав для запекания, добавьте масло, соль, перец и специи. Завяжите рукав с обеих сторон, сделайте сверху 2–3 небольших прокола для выхода пара и уберите в разогретую до 200°C духовку на 50–60 минут. За это время овощи полностью размягчатся, пропитаются соками и станут нежными. Достаньте рукав, аккуратно разрежьте, дайте немного остыть, затем пробейте все содержимое погружным блендером до однородного пюреобразного состояния. Попробуйте, при необходимости досолите и добавьте специи. Подавайте икру теплой или холодной — она вкусна в любом виде. Храните в холодильнике до 4-5 дней.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала эту икру три раза за неделю — муж мажет ее на хлеб вместо масла, а дети едят ложкой, как суп. Я добавила в рукав стручок острого перца для пикантности и немного сахара для баланса.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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