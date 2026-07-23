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23 июля 2026 в 11:33

Астраханец превратил подвал подруги в наркопитомник с 28 кустами конопли

Владельцев наркопитомника в подвале дома в Астрахани отправили под суд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Астраханской области завершено расследование уголовного дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков, передает «МВД Медиа». Перед судом предстанут 39-летний житель Астрахани и его 33-летняя знакомая из Наримановского района. Следствие установило, что обвиняемые организовали оборудованный наркопитомник в подвале частного дома.

Некоторое время назад обвиняемая за денежное вознаграждение предоставила своему приятелю доступ к подвалу принадлежащего ей частного дома для выращивания конопли. Помещение мужчина оснастил профессиональной вентиляцией, освещением, поливом и сушильным оборудованием, после чего приступил к культивированию каннабиса, — сказано в сообщении.

Во время обыска полицейские обнаружили в наркопитомнике 28 кустов конопли. Кроме того, они изъяли более девяти килограммов высушенных частей растений, которые экспертиза признала марихуаной.

Ранее сотрудники ИК-17 в Нижегородской области поймали кота, при помощи которого пытались доставить наркотики в колонию. Внутри самодельного тканевого ошейника животного обнаружили неизвестные вещества, одно из которых было зеленого цвета.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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