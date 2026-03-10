Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Пирог, достойный царя: готовим курник с курицей и блинами

Пирог, достойный царя: готовим курник с курицей и блинами
В старину курник называли царским пирогом или пирогом-королем и подавали его на самые важные застолья, особенно на свадьбы. Многие боятся браться за курник, считая его слишком сложным, но на самом деле это просто требует времени и внимания, а результат затмит любые ожидания.

Начните с блинов, ведь именно они будут прослойкой между разными начинками. Испеките 5–6 тонких блинчиков на молоке по вашему любимому рецепту. Они должны быть эластичными, чтобы не рваться при сборке. Пока блины остывают, займитесь начинками.

Первая начинка — куриная. Отварите одно куриное филе до готовности, остудите и мелко нарежьте или разберите на волокна. Обжарьте мелко рубленную луковицу до золотистости, смешайте с курицей, посолите, поперчите и добавьте немного рубленого укропа. Вторая начинка — грибная. Граммов 200 шампиньонов или белых грибов нарежьте мелкими кубиками и обжарьте с луком до полного выпаривания жидкости, посолите и поперчите. Третья начинка — рисовая. Отварите полстакана риса до готовности, смешайте с рубленым вареным яйцом и зеленью. Все три начинки должны быть готовы и полностью остыть.

Пирог, достойный царя: готовим курник с курицей и блинами Пирог, достойный царя: готовим курник с курицей и блинами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теперь тесто. Для настоящего курника лучше всего подходит сдобное дрожжевое тесто. В стакане теплого молока растворите 1 ч. л. сахарного песка и столовую ложку сухих дрожжей. Оставьте минут на 10. В отдельной миске смешайте 2 яйца, полстакана сметаны, чайную ложку соли и граммов 50 растопленного сливочного масла. Соедините с опарой и начинайте всыпать муку. Ее уйдет около 500–600 граммов. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Оставьте его в тепле на час-полтора, накрыв полотенцем, дайте хорошо подняться.

Самое интересное — сборка. Раскатайте большую часть теста в круглый пласт толщиной около сантиметра. Выложите его на противень, застеленный пергаментом. На пласт теста выложите первый блинчик. На него — слоями начинки, чередуя и разделяя их блинами. Порядок может быть любым, но классический вариант: рис с яйцом, затем блинчик, затем курица, блинчик, затем грибы. Сверху все накройте последним блинчиком. Теперь аккуратно поднимите края нижнего теста и защипните их сверху, формируя купол. Из оставшегося теста сделайте украшения — косички, листики, цветочки — и прилепите сверху. Обязательно сделайте в центре небольшое отверстие, чтобы выходил пар. Верх пирога смажьте желтком.

Выпекайте курник при 180 градусах около 40–50 минут до глубокого румянца. Готовому пирогу дайте немного отдохнуть, накройте полотенцем и только потом разрезайте — так слои сохранят форму.

  • Совет: чтобы начинки не были сухими, в каждую из них при смешивании можно добавить по столовой ложке растопленного сливочного масла или пару ложек куриного бульона, в котором варилось мясо.

Ранее мы писали о том, как приготовить пирог для тех, кто не умеет печь

Оксана Головина
О. Головина
