09 февраля 2026 в 18:49

Лавров посоветовал ЕС не питать иллюзий насчет поддержки войск американцами

Лавров заявил, что США не поддержат европейские войска на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
США не станут обеспечивать поддержку войскам европейских интервентов на Украине, сообщил в интервью НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте гордятся развертыванием так называемых «экспедиционных войск» и уверены, что американцы поддержат их, но у Белого дома иные планы.

Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным, — сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что конфликт на Украине мог завершиться уже через два месяца после начала, а именно весной 2022 года. Однако вмешательство и давление со стороны европейских политиков помешали урегулированию ситуации, констатировал он.

До этого Лавров прокомментировал высказывания Рютте о гарантиях безопасности для Украины. Генсек НАТО заявил, что Британия и Франция готовы разместить свои войска на Украине. По мнению министра, подобные слова означают подготовку к интервенции.

