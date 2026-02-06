Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 17:00

«Интервенция»: Лавров ответил на выступление Рютте в Раде

Лавров: слова Рютте в Верховной раде означают, что готовится интервенция

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о гарантиях безопасности для Украины означают, что готовится интервенция, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Таким образом глава МИД РФ оценил выступление Рютте в Верховной раде, сообщает ТАСС.

То, что Рютте произнес, выступая в Раде, означает, что готовится интервенция. Он сказал, что гарантии безопасности предусматривают автоматические действия коалиции желающих на одном этапе самостоятельно, на другом этапе уже с поддержкой Соединенных Штатов, что Британия и Франция готовы разместить свои войска на Украине, — сказал он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые иностранные военные подразделения на территории Украины рассматриваются как законные цели для ударов Вооруженных сил России. Она подчеркнула, что так называемые многонациональные силы, включая их британскую составляющую, не являются исключением из этого правила.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие войск Великобритании и Франции на Украине сразу после прекращения огня — обязательно. По его словам, иностранный контингент нужен для мониторинга прекращения огня, поддержки ВСУ средствами и оружием, технологий, разведки и тренировочных миссий.

Марк Рютте
Верховная рада
Украина
НАТО
Сергей Лавров
