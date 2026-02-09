Сийярто заявил, что конфликт на Украине мог закончиться через два месяца

Конфликт на Украине мог завершиться уже через два месяца после начала, а именно весной 2022 года, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Рустави 2». Однако вмешательство и давление со стороны европейских политиков помешали урегулированию ситуации, констатировал он.

Конфликт мог закончиться спустя два месяца после его начала, поскольку российско-украинские переговоры завершились соглашением, проект которого был представлен в Стамбуле в апреле 2022 года. Четыре года назад. И тогда европейцы каким-то образом надавили, поощрили или дали [Киеву] инструкцию для принятия решения продолжить конфликт, — сообщил Сийярто.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия гарантированно не допустит размещения на Украине каких-либо видов оружия, угрожающего ее нацбезопасности. Он подчеркнул, что страна также гарантирует защиту прав русских и русскоязычных жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых начали притеснять после госпереворота.

До этого политолог Руслан Бортник допустил, что киевские власти на переговорах по урегулированию конфликта могут использовать обходные схемы, чтобы все-таки разместить войска НАТО на своей территории. По его словам, Украина может начать приглашать западные контингенты на круглогодичные учения.