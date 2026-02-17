Юрист предупредил водителей о неожиданной опасности на дороге

Не стоит сажать незнакомцев в машину, особенно если они выглядят сомнительно, предупредил автоюрист Лев Воропаев. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что такой попутчик может оказаться дорожным мошенником.

Cажая незнакомого человека к себе в машину, надо быть готовым к совершенно любому развитию событий. Оказавшись в салоне, он может напасть, попытаться завладеть автомобилем, вызвать подельников или шантажировать, обвиняя в том, что водитель якобы пытался его похитить либо избил, — пояснил Воропаев.

По его словам, если человек просит автомобилиста о помощи, лучше вызвать скорую помощь и полицию, а не сажать незнакомца в собственную машину. Кроме того, юрист порекомендовал не покидать салон автомобиля. Он напомнил, что главным способом защиты от мошенников станет соблюдение правил дорожного движения, а также установка видеофиксатора.

