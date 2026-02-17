Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 15:09

Юрист предупредил водителей о неожиданной опасности на дороге

Юрист Воропаев: не стоит сажать в машину незнакомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Не стоит сажать незнакомцев в машину, особенно если они выглядят сомнительно, предупредил автоюрист Лев Воропаев. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что такой попутчик может оказаться дорожным мошенником.

Cажая незнакомого человека к себе в машину, надо быть готовым к совершенно любому развитию событий. Оказавшись в салоне, он может напасть, попытаться завладеть автомобилем, вызвать подельников или шантажировать, обвиняя в том, что водитель якобы пытался его похитить либо избил, — пояснил Воропаев.

По его словам, если человек просит автомобилиста о помощи, лучше вызвать скорую помощь и полицию, а не сажать незнакомца в собственную машину. Кроме того, юрист порекомендовал не покидать салон автомобиля. Он напомнил, что главным способом защиты от мошенников станет соблюдение правил дорожного движения, а также установка видеофиксатора.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что автодилеры не могут требовать от владельца машины пройти так называемое нулевое техническое обслуживание (ТО-0). По его словам, угроза снятием транспорта с гарантии за отказ от данной процедуры в большинстве случаев не имеет законных оснований.

автомобили
юристы
безопасность
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Школьник решил повторить опыт из соцсетей и попал в больницу с ожогами
В Женеве стартовали переговоры России, США и Украины
Участница СВО вернулась домой с фронта и умерла от рук мужа
В школах введут «обучение служением». Что это значит, как связано с СВО
Россиянка возглавила украинскую сборную на церемонии открытия Олимпиады
Госдума приняла закон об ответственности регионов за отдых детей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.