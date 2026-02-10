Юрист оценил законность требования прохождения «нулевого» техобслуживания

Автомобильные дилеры не могут требовать владельца машины прохождения так называемого «нулевого» технического обслуживания (ТО-0), заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, угроза снятием с гарантии за отказ от данной процедуры в большинстве случаев не имеет законных оснований.

Если ТО-0 не предусмотрено документацией производителя и существует только во внутренних регламентах дилера, в силу вступает статья 16 Закона о защите прав потребителей. Она прямо запрещает обусловливать удовлетворение требований по товару с недостатками условиями, не связанными с этими недостатками. Также запрещено навязывать приобретение дополнительных платных услуг без согласия потребителя. Если дилер угрожает потерей гарантии из-за ТО-0, стоит запросить письменное обоснование со ссылкой на конкретный пункт документации производителя. При отказе в ремонте требуйте письменный мотивированный отказ и собирайте все документы, подтверждающие обслуживание автомобиля — они станут основой для претензии в Роспотребнадзор, — пояснил Русяев.

По его словам, сам термин «снятие с гарантии» в законодательстве отсутствует, и гарантийные обязательства не могут быть отменены решением дилерского центра. Он отметил, что, согласно закону, бремя доказывания причин неисправности лежит на продавце, а не на владельце автомобиля.

Само понятие «снятие с гарантии» в российском законодательстве о Защите прав потребителей попросту отсутствует. Ни дилер, ни продавец не могут одной фразой обнулить гарантийные обязательства производителя. Эту позицию прямо разъяснял Роспотребнадзор: гарантийный срок устанавливает изготовитель, а дилерский центр не вправе его сокращать или отменять собственным решением. Пункт 6 статьи 18 Закона о защите прав потребителей устанавливает четкое правило: если на товар действует гарантийный срок, продавец или изготовитель отвечает за недостатки, если не докажет, что они возникли после передачи товара вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц либо непреодолимой силы. Бремя доказывания лежит именно на продавце, — резюмировал Русяев.

