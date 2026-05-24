24 мая 2026 в 17:50

«Время за нас»: Трамп поделился новыми подробностями о переговорах с Ираном

Трамп: США не станут торопиться с заключением мирного соглашения с Ираном

Дональд Трамп
США не станут торопиться с заключением мирного соглашения с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп, отметив, что дал соответствующее поручение своим подчиненным. В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что время сейчас на стороне Вашингтона.

Переговоры идут в упорядоченном и конструктивном ключе, и я сказал своим представителям не спешить со сделкой. Время работает на нас, — написал Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что американцы будут продолжать морскую блокаду Ирана до тех пор, пока не будет заключено соглашение. По его мнению, обе стороны не должны торопиться, чтобы сделать все правильно и не допустить ошибок.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти 5 июня. По данным саудовских СМИ, предварительные договоренности между Вашингтоном и Тегераном оформлены в виде меморандума о взаимопонимании. После его подписания стороны намерены продолжить обсуждение финальных пунктов соглашения, которое получит название «Исламабадская декларация».

