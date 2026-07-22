23 июля — день рождения патриарха Пимена: биография предстоятеля РПЦ

В истории Русской православной церкви XX века есть имена, которые неизменно ассоциируются со стойкостью, мудростью и преданностью своему призванию. Одно из таких имен — это имя святейшего патриарха Пимена. Его жизнь была неразрывно связана с самыми драматическими страницами отечественной истории: от революционных потрясений до эпохи застоя. Его путь от скромного мальчика из подмосковного Богородска до первосвятительского престола — это путь духовного подвига, терпения и неизменной веры. В честь годовщины со дня рождения патриарха Пимена (23 июля 1910 года он появился на свет) обращаемся к биографии выдающегося пастыря и вспоминаем его духовные подвиги.
Детство в Богородске: Сергей Извеков
Мальчик, которому суждено было стать великим пастырем и кормчим корабля Русской православной церкви в непростые времена, появился на свет в боголюбивой семье в старинном городе Богородске Московской губернии. Его родители, Михаил и Анна, были людьми глубокой, искренней веры, привившими сыну любовь к церковным службам, молитве и чтению святоотеческой литературы с самых ранних лет.
Сергей Извеков — патриарх Пимен в будущем — прошел путь от простого богомольца, впитавшего традиции провинциального благочестия, до вершины церковной иерархии. И начался этот путь именно здесь, среди тихих храмов и монастырей, где колокольный звон формировал духовный слух Сергея.
Ранние годы наглядно показывают, как формировались жизнь и служение Пимена в условиях традиционного русского уклада, где каждый день был наполнен тяжелым трудом, богомыслием и неспешным чтением. Революционные потрясения и последующие гонения разрушили привычный мир, но не смогли сломить духовный стержень, заложенный в детстве любящими родителями, что позволило Пимену сохранить внутреннюю свободу даже в самые темные годы.
Путь к священству: постриг в Сретенском монастыре
Юноша рано почувствовал искреннее и неодолимое призвание к монашеской жизни, осознанно оставив суету мирских попечений ради служения Богу. Сергей Извеков — патриарх Пимен — прошел этот непростой, но радостный путь через послушание в Сретенском монастыре, а затем, после его закрытия, в Троице-Сергиевой лавре, которая стала духовным центром притяжения для многих искателей истины.
Именно здесь начали полноценно раскрываться жизнь и служение Сергея Извекова в монашеском чине. Он принял постриг с именем Пимен в честь преподобного Пимена Печерского, чья жизнь была примером кротости и послушания. Впоследствии Пимен, патриарх Московский и всея Руси, будет вспоминать эти годы с особой теплотой и благодарностью, отмечая важность лаврской школы духовного делания, которая научила его смирению и терпению.
Рукоположение во иеродиакона и затем во иеромонаха стало логичным продолжением его ревностного служения. А его выдающиеся способности были замечены старшим поколением архипастырей, что предопределило его дальнейшее возвышение.
Патриаршее служение: годы правления
Избранничество на патриарший престол в 1971 году стало новым, невероятно ответственным этапом для бывшего Сергея Извекова. Биография патриарха Пимена обогатилась событиями Поместного собора, который доверил ему управление Церковью в период, когда общество переживало сложные социальные трансформации.
Его правление пришлось на время, когда Церковь продолжала оставаться в сложном правовом поле, но при этом:
активно участвовала в международном экуменическом диалоге;
поддерживала связи с поместными православными церквями;
отстаивала права верующих на мировой арене.
Святейший отличался удивительным миротворческим даром, стараясь сглаживать острые углы, сохранять единство епископата и не допускать внутренних расколов. Он много путешествовал по епархиям, лично освящал восстанавливаемые храмы, уделял огромное внимание духовному образованию и издательской деятельности. Важнейшим событием его патриаршества стало празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году, которое продемонстрировало всему миру жизнеспособность и красоту отечественного православия.
Отношения с советской властью в эпоху застоя
Сложным и многогранным был период, когда патриарх Пимен и советская власть искали точки соприкосновения в условиях затяжного идеологического противостояния. Эпоха застоя требовала от предстоятеля исключительной мудрости, дипломатического такта и умения предвидеть последствия каждого сказанного слова.
Патриарх Пимен и советская власть взаимодействовали в рамках существующего законодательства, что позволяло Церкви постепенно возвращать некоторые храмы, открывать новые приходы и развивать благотворительность. В эти годы жизнь и служение Пимена были наполнены тихим, но стойким исповедничеством, когда каждое публичное выступление взвешивалось, чтобы не навредить пастве и не дать повода для новых репрессий.
Патриарх не шел на открытые, лобовые конфликты, выбирая путь внутреннего сопротивления, сохранения благодатной жизни и постепенного укрепления церковных структур изнутри, что в конечном итоге позволило Церкви встретить эпоху перемен во всеоружии.
Интересные факты о личности патриарха
Существуют интересные факты о патриархе Пимене, которые раскрывают его как человека глубокой культуры, кротости, удивительной скромности и тонкого чувства юмора. Современники и сослужители вспоминали его:
невероятную память на богослужебные тексты;
знание церковного устава и любовь к русской классической поэзии, которую он часто цитировал в частных беседах.
Он категорически не принимал роскоши, предпочитая аскетичный образ жизни, простую пищу и скромную одежду, что вызывало глубокое уважение даже у его далеких от Церкви оппонентов.
Его тихий, вкрадчивый голос, неизменная доброжелательность и умение выслушать располагали к нему людей. А его келейная жизнь была примером истинного, не напоказного монашества, которое он сохранял до последних дней своей земной жизни.
Память о святейшем патриархе Пимене (1910–1990)
Завершая этот подробный рассказ, отметим: Сергей Извеков — патриарх Пимен — оставил неизгладимый след в истории отечественного православия, сохранив Церковь для будущих поколений. Его кончина в 1990 году стала тяжелым испытанием для верующих, но его наследие продолжает жить в восстановленных храмах, сохраненной церковной традиции и благодарной памяти народа. Погребенный в Богоявленском соборе Москвы, он и поныне вспоминается как миротворец, мудрый архипастырь и верный сын Церкви, сумевший провести ее через бурные и противоречивые воды уходящего XX века.
Ранее мы рассказали, как подобает вести себя в церкви.