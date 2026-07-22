23 июля — день рождения патриарха Пимена: биография предстоятеля РПЦ

В истории Русской православной церкви XX века есть имена, которые неизменно ассоциируются со стойкостью, мудростью и преданностью своему призванию. Одно из таких имен — это имя святейшего патриарха Пимена. Его жизнь была неразрывно связана с самыми драматическими страницами отечественной истории: от революционных потрясений до эпохи застоя. Его путь от скромного мальчика из подмосковного Богородска до первосвятительского престола — это путь духовного подвига, терпения и неизменной веры. В честь годовщины со дня рождения патриарха Пимена (23 июля 1910 года он появился на свет) обращаемся к биографии выдающегося пастыря и вспоминаем его духовные подвиги.

Детство в Богородске: Сергей Извеков

Мальчик, которому суждено было стать великим пастырем и кормчим корабля Русской православной церкви в непростые времена, появился на свет в боголюбивой семье в старинном городе Богородске Московской губернии. Его родители, Михаил и Анна, были людьми глубокой, искренней веры, привившими сыну любовь к церковным службам, молитве и чтению святоотеческой литературы с самых ранних лет.

Сергей Извеков — патриарх Пимен в будущем — прошел путь от простого богомольца, впитавшего традиции провинциального благочестия, до вершины церковной иерархии. И начался этот путь именно здесь, среди тихих храмов и монастырей, где колокольный звон формировал духовный слух Сергея.

Ранние годы наглядно показывают, как формировались жизнь и служение Пимена в условиях традиционного русского уклада, где каждый день был наполнен тяжелым трудом, богомыслием и неспешным чтением. Революционные потрясения и последующие гонения разрушили привычный мир, но не смогли сломить духовный стержень, заложенный в детстве любящими родителями, что позволило Пимену сохранить внутреннюю свободу даже в самые темные годы.

Патриарх Московский и всея Руси Пимен (в центре) в Богоявленском соборе во время первого патриаршего богослужения Фото: Л. Носов/РИА Новости

Путь к священству: постриг в Сретенском монастыре

Юноша рано почувствовал искреннее и неодолимое призвание к монашеской жизни, осознанно оставив суету мирских попечений ради служения Богу. Сергей Извеков — патриарх Пимен — прошел этот непростой, но радостный путь через послушание в Сретенском монастыре, а затем, после его закрытия, в Троице-Сергиевой лавре, которая стала духовным центром притяжения для многих искателей истины.

Именно здесь начали полноценно раскрываться жизнь и служение Сергея Извекова в монашеском чине. Он принял постриг с именем Пимен в честь преподобного Пимена Печерского, чья жизнь была примером кротости и послушания. Впоследствии Пимен, патриарх Московский и всея Руси, будет вспоминать эти годы с особой теплотой и благодарностью, отмечая важность лаврской школы духовного делания, которая научила его смирению и терпению.

Рукоположение во иеродиакона и затем во иеромонаха стало логичным продолжением его ревностного служения. А его выдающиеся способности были замечены старшим поколением архипастырей, что предопределило его дальнейшее возвышение.

Патриаршее служение: годы правления

Избранничество на патриарший престол в 1971 году стало новым, невероятно ответственным этапом для бывшего Сергея Извекова. Биография патриарха Пимена обогатилась событиями Поместного собора, который доверил ему управление Церковью в период, когда общество переживало сложные социальные трансформации.

Его правление пришлось на время, когда Церковь продолжала оставаться в сложном правовом поле, но при этом:

активно участвовала в международном экуменическом диалоге;

поддерживала связи с поместными православными церквями;

отстаивала права верующих на мировой арене.

Святейший отличался удивительным миротворческим даром, стараясь сглаживать острые углы, сохранять единство епископата и не допускать внутренних расколов. Он много путешествовал по епархиям, лично освящал восстанавливаемые храмы, уделял огромное внимание духовному образованию и издательской деятельности. Важнейшим событием его патриаршества стало празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 году, которое продемонстрировало всему миру жизнеспособность и красоту отечественного православия.

Патриарх Московский и всея Руси (с 1971 года) Пимен (1910–1990) выступает на Всемирной конференции «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливое отношение между народами» Фото: Лев Носов/РИА Новости

Отношения с советской властью в эпоху застоя

Сложным и многогранным был период, когда патриарх Пимен и советская власть искали точки соприкосновения в условиях затяжного идеологического противостояния. Эпоха застоя требовала от предстоятеля исключительной мудрости, дипломатического такта и умения предвидеть последствия каждого сказанного слова.

Патриарх Пимен и советская власть взаимодействовали в рамках существующего законодательства, что позволяло Церкви постепенно возвращать некоторые храмы, открывать новые приходы и развивать благотворительность. В эти годы жизнь и служение Пимена были наполнены тихим, но стойким исповедничеством, когда каждое публичное выступление взвешивалось, чтобы не навредить пастве и не дать повода для новых репрессий.

Патриарх не шел на открытые, лобовые конфликты, выбирая путь внутреннего сопротивления, сохранения благодатной жизни и постепенного укрепления церковных структур изнутри, что в конечном итоге позволило Церкви встретить эпоху перемен во всеоружии.

Интересные факты о личности патриарха

Существуют интересные факты о патриархе Пимене, которые раскрывают его как человека глубокой культуры, кротости, удивительной скромности и тонкого чувства юмора. Современники и сослужители вспоминали его:

невероятную память на богослужебные тексты;

знание церковного устава и любовь к русской классической поэзии, которую он часто цитировал в частных беседах.

Он категорически не принимал роскоши, предпочитая аскетичный образ жизни, простую пищу и скромную одежду, что вызывало глубокое уважение даже у его далеких от Церкви оппонентов.

Его тихий, вкрадчивый голос, неизменная доброжелательность и умение выслушать располагали к нему людей. А его келейная жизнь была примером истинного, не напоказного монашества, которое он сохранял до последних дней своей земной жизни.

Зал заседаний Верховного Совета СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко (в центре), патриарх Московский и всея Руси Пимен, председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Константин Харчев на юбилейном торжестве, посвященном 1000-летию Крещения Руси Фото: Олег Макаров/РИА Новости

Память о святейшем патриархе Пимене (1910–1990)

Завершая этот подробный рассказ, отметим: Сергей Извеков — патриарх Пимен — оставил неизгладимый след в истории отечественного православия, сохранив Церковь для будущих поколений. Его кончина в 1990 году стала тяжелым испытанием для верующих, но его наследие продолжает жить в восстановленных храмах, сохраненной церковной традиции и благодарной памяти народа. Погребенный в Богоявленском соборе Москвы, он и поныне вспоминается как миротворец, мудрый архипастырь и верный сын Церкви, сумевший провести ее через бурные и противоречивые воды уходящего XX века.

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