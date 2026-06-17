Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 июня 2026 года

Наступило 17 июня — это уже 168-й день 2026 года. В народе сегодня отмечают праздник Митрофана-Навозника, во всем мире — День борьбы с опустыниванием и поедания овощей. Узнаем, какие еще праздники приходятся на 17 июня 2026 года.

Христианские праздники, отмечаемые 17 июня в России

17 июня у восточных христиан праздник — сегодня верующие поминают святителя Митрофана, первого константинопольского патриарха. Священнослужитель жил в III–IV веках и прославился своей добродетелью. В благодарность за заслуги по просьбе императора Константина I Митрофану даровали звание патриарха. Сам святитель к этому моменту достиг возраста 116 лет. Всего через год после получения высокого сана Митрофан, первый патриарх Константинополя, умер.

В России 17 июня отмечают народный праздник - Митрофан-Навозник — в его традициях сплелись как христианские, так и крестьянские обычаи. Считалось, что именно в этот день необходимо удобрять навозом землю, которая в этом году отдыхает от посевов. Промедление хотя бы на день, согласно поверьям, могло привести к неурожаю на несколько лет.

В северных регионах России в этот день наблюдали за урожаем клубники: если появились первые красные ягоды, то пора сеять гречиху.

Приметы 17 июня Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие праздники отмечают в мире 17 июня 2026 года

Сегодня в мире будут отмечать ряд важных событий и праздников. Расскажем о некоторых из них.

Сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Сведение лесов под пахотные земли, расширение городов и прокладка дорог приводят к тому, что многие животные лишаются своего ареала обитания, нарушается природный баланс, что приводит к опустыниванию. Такая ситуация опасна тем, что со временем человечество может лишиться возможности ведения сельского хозяйства из-за засухи.

Имеются в календаре на 17 июня и два праздника для гурманов: День поедания овощей и День штруделя. Важно, что и овощи, и штрудель можно приготовить с использованием только веганских ингредиентов. Редкая возможность для последователей этого типа питания - отметить праздник застольем, где можно будет есть любые блюда.

Ну а творческие личности сегодня отметят День приманивания муз. Музы, как известно, дамы непостоянные, а без их участия порой даже заметку в стенгазету написать невозможно. У каждого творца есть свой способ приманить музу — сегодня идеальный день, чтобы поделиться им с коллегами. Считается, что для удаленщиков музу могут приманивать домашние котики.

17 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и исторические события отмечают 17 июня

На 17 июня 2026 года выпадает множество исторических праздников и памятных дат. Расскажем о наиболее важных из них.

1885 год — теплоход Isere со статуей Свободы на борту прибыл в Нью-Йорк. Монумент стал подарком французов американцам.

1925 год — согласно Женевскому протоколу, подписанному 37 странами мира, в ходе боевых действий запрещалось применять ядовитые вещества и газы.

1930 год — в Волгограде рабочие тракторного завода выпустили первый советский трактор.

1939 год — во Франции последний раз в истории преступника Эжена Вейдмана казнили с помощью гильотинирования.

1950 год — американский хирург Ричард Лоулер впервые в мире произвел пересадку почки человеку.

1970 год — американский изобретатель Эдвин Лэнд получил патент на фотокамеру для производства мгновенных снимков Polaroid.

1972 год — в отеле «Уотергейт» пять человек были арестованы за незаконную установку подслушивающих устройств. Начало Уотергейтского скандала и краха карьеры американского президента Ричарда Никсона.

Памятные даты 17 июня Фото: Global Look Press

В этот день появились на свет:

1571 год — британский экономист, основоположник количественной теории денег Томас Манн.

1856 год — российский живописец-баталист, создавший грандиозные панорамы «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва», Франц Рубо.

1882 год — российский композитор, автор произведений «Мавра», «Царь Эдип», «Поцелуй феи», «Симфония псалмов», «Персефона» Игорь Стравинский.

1925 год — американский химик и фармаколог, создатель первого в мире биоразлагаемого пестицида, разработчик психоактивных веществ Александр Теодор Шульгин.

1926 год — советский актер, известный по фильмам «Люди и звери», «Освобождение: Огненная дуга», «Освобождение: Прорыв», «Иван Макарович», «Расписание на послезавтра», «Сын за отца», Николай Еременко — старший.

1962 год — советская актриса, известная по лентам «Формула любви», «Поминальная молитва», «Убить дракона», «Криминальный талант», «Шут Балакирев», Александра Захарова.

Дни рождения 17 июня Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

1982 год — британская актриса, известная ролью в сериале «Доктор Кто», а также участием в фильмах «Один день», «Хорошие вибрации», «Достать Санту», Джоди Уиттакер.

В этот день мир покинули:

1771 год — фаворит российской императрицы Елизаветы граф Алексей Разумовский.

1984 год — советская певица, известная исполнением песен «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Давай закурим», «Синий платочек», Клавдия Шульженко.

1994 год — советский писатель, один из соавторов сценария к ленте «Гардемарины, вперед!» Юрий Нагибин.

2014 год — советский актер, наиболее известный по роли Мамочки в фильме «Республика ШКИД», а также исполнением песни «Капли датского короля» для фильма «Женя, Женечка и „катюша“», Александр Кавалеров.

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