Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 00:10

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 июня 2026 года

17 июня 2026 года: День приманивания муз 17 июня 2026 года: День приманивания муз Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Наступило 17 июня — это уже 168-й день 2026 года. В народе сегодня отмечают праздник Митрофана-Навозника, во всем мире — День борьбы с опустыниванием и поедания овощей. Узнаем, какие еще праздники приходятся на 17 июня 2026 года.

Христианские праздники, отмечаемые 17 июня в России

17 июня у восточных христиан праздник — сегодня верующие поминают святителя Митрофана, первого константинопольского патриарха. Священнослужитель жил в III–IV веках и прославился своей добродетелью. В благодарность за заслуги по просьбе императора Константина I Митрофану даровали звание патриарха. Сам святитель к этому моменту достиг возраста 116 лет. Всего через год после получения высокого сана Митрофан, первый патриарх Константинополя, умер.

В России 17 июня отмечают народный праздник - Митрофан-Навозник — в его традициях сплелись как христианские, так и крестьянские обычаи. Считалось, что именно в этот день необходимо удобрять навозом землю, которая в этом году отдыхает от посевов. Промедление хотя бы на день, согласно поверьям, могло привести к неурожаю на несколько лет.

В северных регионах России в этот день наблюдали за урожаем клубники: если появились первые красные ягоды, то пора сеять гречиху.

Приметы 17 июня Приметы 17 июня Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие праздники отмечают в мире 17 июня 2026 года

Сегодня в мире будут отмечать ряд важных событий и праздников. Расскажем о некоторых из них.
  • Сегодня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Сведение лесов под пахотные земли, расширение городов и прокладка дорог приводят к тому, что многие животные лишаются своего ареала обитания, нарушается природный баланс, что приводит к опустыниванию. Такая ситуация опасна тем, что со временем человечество может лишиться возможности ведения сельского хозяйства из-за засухи.
  • Имеются в календаре на 17 июня и два праздника для гурманов: День поедания овощей и День штруделя. Важно, что и овощи, и штрудель можно приготовить с использованием только веганских ингредиентов. Редкая возможность для последователей этого типа питания - отметить праздник застольем, где можно будет есть любые блюда.
  • Ну а творческие личности сегодня отметят День приманивания муз. Музы, как известно, дамы непостоянные, а без их участия порой даже заметку в стенгазету написать невозможно. У каждого творца есть свой способ приманить музу — сегодня идеальный день, чтобы поделиться им с коллегами. Считается, что для удаленщиков музу могут приманивать домашние котики.

17 июня 17 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и исторические события отмечают 17 июня

На 17 июня 2026 года выпадает множество исторических праздников и памятных дат. Расскажем о наиболее важных из них.

1885 год — теплоход Isere со статуей Свободы на борту прибыл в Нью-Йорк. Монумент стал подарком французов американцам.

1925 год — согласно Женевскому протоколу, подписанному 37 странами мира, в ходе боевых действий запрещалось применять ядовитые вещества и газы.

1930 год — в Волгограде рабочие тракторного завода выпустили первый советский трактор.

1939 год — во Франции последний раз в истории преступника Эжена Вейдмана казнили с помощью гильотинирования.

1950 год — американский хирург Ричард Лоулер впервые в мире произвел пересадку почки человеку.

1970 год — американский изобретатель Эдвин Лэнд получил патент на фотокамеру для производства мгновенных снимков Polaroid.

1972 год — в отеле «Уотергейт» пять человек были арестованы за незаконную установку подслушивающих устройств. Начало Уотергейтского скандала и краха карьеры американского президента Ричарда Никсона.

Памятные даты 17 июня Памятные даты 17 июня Фото: Global Look Press

В этот день появились на свет:

1571 год — британский экономист, основоположник количественной теории денег Томас Манн.

1856 год — российский живописец-баталист, создавший грандиозные панорамы «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва», Франц Рубо.

1882 год — российский композитор, автор произведений «Мавра», «Царь Эдип», «Поцелуй феи», «Симфония псалмов», «Персефона» Игорь Стравинский.

1925 год — американский химик и фармаколог, создатель первого в мире биоразлагаемого пестицида, разработчик психоактивных веществ Александр Теодор Шульгин.

1926 год — советский актер, известный по фильмам «Люди и звери», «Освобождение: Огненная дуга», «Освобождение: Прорыв», «Иван Макарович», «Расписание на послезавтра», «Сын за отца», Николай Еременко — старший.

1962 год — советская актриса, известная по лентам «Формула любви», «Поминальная молитва», «Убить дракона», «Криминальный талант», «Шут Балакирев», Александра Захарова.

Дни рождения 17 июня Дни рождения 17 июня Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

1982 год — британская актриса, известная ролью в сериале «Доктор Кто», а также участием в фильмах «Один день», «Хорошие вибрации», «Достать Санту», Джоди Уиттакер.

В этот день мир покинули:

1771 год — фаворит российской императрицы Елизаветы граф Алексей Разумовский.

1984 год — советская певица, известная исполнением песен «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Давай закурим», «Синий платочек», Клавдия Шульженко.

1994 год — советский писатель, один из соавторов сценария к ленте «Гардемарины, вперед!» Юрий Нагибин.

2014 год — советский актер, наиболее известный по роли Мамочки в фильме «Республика ШКИД», а также исполнением песни «Капли датского короля» для фильма «Женя, Женечка и „катюша“», Александр Кавалеров.

Ранее мы рассказывали, как избавить участок от вредных муравьев.

июнь
коты
лето
навоз
овощи
патриарх
праздники
какой сегодня праздник
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред РФ высмеял заявление генерала Германии об ударах по Калининграду
Один матч изменил место Мбаппе в истории Франции
Сенат США не поддержал ограничение полномочий Трампа по Ирану
В России предупредили о рисках перед выборами в БиГ
Беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке
В Киеве признали растущее недовольство мобилизацией
Силы ПВО сбили еще два БПЛА в Рязанской области
Вспышка Эболы в Конго набирает обороты
Посол РФ в Канаде раскритиковал новые санкции против России
В Германии готовятся к политическим переменам
Зеленскому указали на шаг, которого ждут от него в США
У сборной Португалии может смениться тренер после ЧМ
Отца восьми детей доставили в ТЦК в Ивано-Франковске
Уже ясно, кто заменит Европу: чего ждать от саммита Россия — АСЕАН в Казани
В Германии дочери мэра предъявили обвинение в нападении на мать с ножом
Ощущение заботы: какую роль играет текстиль в повседневной жизни
Стало известно о новых пострадавших в результате атак ВСУ в Курской области
Скандальная гонщица Багдасарян может стать банкротом из-за долгов
ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в Брянской области
В ДНР запустили реверсивное движение по атакованному ВСУ мосту
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.