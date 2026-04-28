Ссора мужчины с иконой закончилась уголовным делом СК возбудил дело после видео с 19-летним красноярцем, ругавшимся на икону

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело против 19-летнего местного жителя за публичное оскорбление религиозных чувств верующих, сообщили в региональном главке СК РФ. Молодой человек снял на видео и выложил в открытый доступ ролик, на котором он ругается матом на православную икону и бросает ее на пол автомобиля.

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Красноярского края по части 1 статьи 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении.

