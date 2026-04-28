28 апреля 2026 в 12:05

Ссора мужчины с иконой закончилась уголовным делом

СК возбудил дело после видео с 19-летним красноярцем, ругавшимся на икону

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело против 19-летнего местного жителя за публичное оскорбление религиозных чувств верующих, сообщили в региональном главке СК РФ. Молодой человек снял на видео и выложил в открытый доступ ролик, на котором он ругается матом на православную икону и бросает ее на пол автомобиля.

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Красноярского края по части 1 статьи 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве девушка из Саранска сделала кальян на куличе. В соцсетях россиянка опубликовала видео с процессом — на кадрах она делает чашу из хлебобулочного изделия и кладет в нее табак.

До этого зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что сети «Кофемания» следует убрать из меню десерт под названием «Шоколадная монашка». По его мнению, монашество — это высокое духовное призвание и путь служения, который не может ассоциироваться с кондитерским изделием.

