Развеять прах в России: можно ли исполнить волю умершего, что говорит закон

Вопрос о том, что происходит с нашим телом после смерти, всегда был окружен ореолом тайны и множеством традиций. Сегодня, когда кремация становится более распространенным способом погребения, у людей появляется все больше вопросов о том, что можно делать с прахом умершего по закону. Можно ли хранить урну с прахом в квартире, развеять пепел над любимым озером или даже превратить его в бриллиант?

Можно ли развеивать прах по закону РФ

Многие свято верят, что развеивать прах в России строжайше запрещено. Это не совсем так. Закон разрешает развеивание, но делает это хитро, через подзаконные акты. Взять, к примеру, Приказ Госстроя № 3 от 2000 года — тот самый, что регламентировал работу кладбищ. В нем черным по белому сказано: прах после кремации можно закопать в могилу, убрать в колумбарий или развеять. Тот же ГОСТ Р 53107-2008 называет развеивание полноценной ритуальной услугой. Значит, технически это разрешено.

Но есть загвоздка. Главный закон — «О погребении и похоронном деле» — говорит только о трех вещах: предать тело земле, сжечь или отдать воде. Что делать с пеплом после сжигания — закон умалчивает. Юристы объясняют это так: как только урна оказывается у вас в руках, погребение формально уже свершилось. Дальше никто не отслеживает, куда вы денете прах. Эта юридическая лазейка и позволяет развеивать прах, если, конечно, не нарушать общественный порядок.

Но есть места, куда идти развеивать прах категорически нельзя. Парки, скверы, пляжи, площади у памятников. Если вас застукают за таким занятием, это могут расценить как осквернение, а там уже и до уголовной статьи недалеко.

Можно ли развеивать прах по закону РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как официально получить разрешение на развеивание

Самое надежное — заранее оформить волю покойного. Если человек при жизни написал завещание и заверил у нотариуса, что хочет, чтобы его прах развеяли над любимым озером, это будет железобетонным аргументом для любых инстанций. Такой документ снимает почти все вопросы.

На практике, когда вы приходите в крематорий за урной, вас попросят показать бумагу о том, куда вы собираетесь ее деть. Обычно это договор на место на кладбище или в колумбарии. Но это скорее формальность, чем жесткое требование. Закон обязывает захоронить прах, но не уточняет, как именно. Поэтому, если у вас на руках завещание с просьбой о развеивании, крематорий не вправе отказать.

А вот если вы хотите развеять пепел с самолета или утопить в море, тут уже придется подключать санитарные и экологические службы. Они проверят, не навредит ли это природе. Обычно для развеивания над лесом или полем в безлюдном месте никаких особых разрешений не нужно — достаточно воли усопшего и вашего благоразумия.

Можно ли хранить урну с прахом дома, вне колумбария

Этот вопрос разрывает сердца многим. Хочется оставить частичку родного человека рядом, в своей квартире. Закон на этот счет молчит, и это молчание многие трактуют как разрешение. Действительно, в федеральном законе нет ни слова о том, что урну нельзя держать дома. Кремация — это захоронение, а как вы распорядитесь урной после — ваше дело.

Но есть одно «но». Чтобы забрать урну из крематория, вам все равно нужна справка о месте захоронения. Если у вас нет ни могилы, ни колумбарной ячейки, пепел вам не отдадут. Исключение — если покойный оставил письменное распоряжение, что его прах должен остаться в семье или быть развеян. Тогда справка не нужна, и вы забираете урну домой на законных основаниях.

Можно ли хранить урну с прахом дома, вне колумбария Фото: Shutterstock/FOTODOM

В некоторых городах местные власти приняли свои правила, которые прямо говорят: урны должны храниться только на кладбищах. Если вы нарушите это правило, могут оштрафовать. И еще: церковь не одобряет домашнее хранение пепла. Для православных это чуждо, считается, что душе нужен покой на земле. Так что, решая оставить урну с прахом дома, взвесьте и юридические, и душевные риски.

Алмаз из праха: реально ли это в России

Технология выращивания бриллиантов из человеческого пепла звучит как фантастика, но она существует. Углерод из останков превращают в графит, а потом в кристалл — и вот у вас на пальце сверкает память об ушедшем. В мире это делают, в России тоже предлагают такие услуги, но цена кусается — от 100 тыс. руб. и выше.

А вот в законодательном аспекте возникает загвоздка. Если человек при жизни не дал письменного согласия на такое обращение со своим телом, вы рискуете подпасть под статью 244 Уголовного кодекса — надругательство над телом умершего. Наказание суровое: штраф, исправительные работы, а в худшем случае — до 5 лет тюрьмы, если дело признают групповым. Поэтому, прежде чем заказывать алмаз из праха умершего, убедитесь, что у вас есть нотариально заверенное разрешение от покойного.

Правила захоронения и наказание за отступничество

Если вы решите захоронить прах в парке, на пустыре, в огороде — это может обернуться серьезными последствиями. Статья 244 УК РФ защищает не только могилы и памятники, но и достоинство умершего. Штраф, обязательные работы, арест — вот что грозит за неуважение к памяти.

Если вы развеяли пепел в разрешенном месте — это не нарушение. А вот если просто закопали урну в лесу без всякого оформления — это уже самовольное захоронение, и оно может быть расценено как нарушение санитарных норм. Даже если намерения были чисты, формально вы нарушили порядок.

Алмаз из праха: реально ли это в России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно ли обойти закон, как Майя Плисецкая

История балерины Майи Плисецкой и ее мужа Родиона Щедрина — пример того, как можно исполнить волю, не нарушая закон. Они завещали сжечь свои тела, соединить прах и развеять над Россией. И это было сделано — пепел развеяли над Окой. Почему это стало возможным? Потому что закон не запрещает развеивание, а судьба праха после выдачи урны не регулируется. Родственники просто забрали урны и сделали то, что было сказано в завещании.

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