Смертельная доза виагры в 92 года? В чем обвиняют «черную вдову» в Москве

Семья из Москвы обвиняет сиделку в убийстве пенсионера ради наследства. Что не так с этим делом, что случилось с 92-летним пенсионером, какова смертельная доза виагры?

Как в московской семье появилась сиделка Светлана

Семья из Москвы обвинила сиделку, которая ухаживала за их престарелым родственником, в убийстве ради наследства. Telegram-канал Baza пишет, что, по их версии, «черная вдова» довела 92-летнего пенсионера до гроба с помощью виагры.

Как рассказали СМИ родственники покойного, история развивалась почти два десятилетия. В 2007 году 46-летнюю сиделку по имени Светлана наняли для 74-летнего Георгия Романенко. Она получала зарплату 75 тыс. рублей в месяц. Семья настолько ее полюбила, что купила для нее квартиру стоимостью в 10 млн рублей.

Женщина прожила с пенсионером долгие годы: спустя восемь лет родственник сам объявил о свадьбе с любимой сиделкой, на тот момент жениху было 82 года, невесте — 54.

«Свадьбу сыграли быстро, несмотря на протесты родни. Затем, по словам семьи пенсионера, новоиспеченная жена настроила Георгия против семьи, отключила камеры видеонаблюдения в доме и не допускала близких», — указывает Telegram-канал.

Несмотря на это, пенсионер прожил еще несколько лет. Здоровье покинуло его в 2021 году, он стал лежачим больным. Тем не менее это не помешало ему оформить нотариальную доверенность на группу адвокатов. Родственникам удалось попасть к Георгию только вместе с врачом-психиатром, который заключил: «тяжелое психическое расстройство, беспомощность». Семья начала готовить иск, но через 11 дней пенсионер умер.

Какова смертельная доза виагры, опасен ли этот препарат

Родственники уверены, что сиделка Светлана, которой помогает группа адвокатов, отравила пожилого мужчину. Экспертиза обнаружила в крови умершего пенсионера силденафил (активное вещество виагры).

Принцип работы виагры — избирательное блокирование поглощения оксида азота в мышечных клетках. Это обеспечивает расслабление гладких мышц стенок кровеносных сосудов, усиление кровотока и улучшение эрекции у мужчин (а также сексуального возбуждения у женщин). Специалисты подчеркивают — такие препараты не являются афродизиаками, они работают только при наличии сексуального возбуждения.

Токсичность виагры считается низкой. Так, согласно данным Европейского директората по качеству лекарственных средств (EDQ), полусмертельная доза (LD50, то есть доза, при которой погибает половина тестовой группы) силденафила для крыс составляет 300 мг на килограмм веса. При этом в таблетке виагры всего 25, 50 или 100 мг препарата.

Тем не менее врачи указывают на большое количество побочных эффектов, связанных с употреблением виагры. Даже рекомендованная доза (не больше 100 мг в сутки) способна вызвать головокружение, головную боль, проблемы с желудком, помутнение в глазах. Длительный прием еще опаснее: западные научные СМИ сообщали о мужчинах, столкнувшихся не только с болезненным приапизмом, но и с внезапными слепотой и глухотой из-за нарушения кровообращения. Известны подобные случаи и в России: регулярно от побочных эффектов препарата страдают пенсионеры.

Что за известный нотариус фигурирует в деле

Baza пишет, что в деле фигурирует нотариус Александр Федорченко. Ранее СМИ уже писали, что он может быть связан с делами о махинациях с собственностью пенсионеров. Вдова Светлана, в частности, опоздала на похороны Георгия Романенко, поскольку спешила оформить у Федорченко документы на наследство.

Имя Александра Федорченко появлялось в деле генерал-полковника Николая Кизюна — ветерана Великой Отечественной войны, которому жал на параде Победы руку президент Владимир Путин. Федорченко составил документы, по которым все имущество ветерана должно было достаться вдове умершего сына.

СМИ пишут, что пострадавших от рук Федорченко — десятки. Лишь немногим пенсионерам удалось в суде оспорить преступные сделки. После дела Кизюна в его отношении возбудили уголовное дело и провели обыски, но ответственности он избежал, получив дисциплинарное взыскание от нотариальной палаты.

