02 декабря 2025 в 21:39

Пенсионер переборщил с «Виагрой» и оказался в больнице

В Москве пенсионер попал в больницу из-за передозировки «Виагрой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве 68-летний пенсионер был экстренно госпитализирован с признаками передозировки «Виагрой», сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина превысил назначенную дозу, что привело к опасным для жизни осложнениям.

По данным источника, пациент принимал лекарство по рецепту, но произвольно увеличил дозировку как минимум втрое. Во время полового акта у него развился приапизм — патологически продолжительная и болезненная эрекция. На этом фоне у мужчины резко упало артериальное давление, и он потерял сознание.

Скорая помощь доставила пациента в больницу с симптомами гипотензии и тахикардии — его пульс составлял 120 ударов в минуту. В настоящее время состояние мужчины остается под контролем врачей, которые продолжают его обследование и лечение.

Ранее сообщалось, что в Италии 50-летнему туристу из Германии грозила ампутация полового члена. Мужчина принял «Виагру», а потом на протяжении суток занимался с супругой сексом. Немца доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него начался септический шок, который спровоцировал некроз полового члена и мошонки.

