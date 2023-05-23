Сутки секса под наркотиками обернулись для туриста угрозой ампутации члена Daily Mail: туристу из ФРГ грозит ампутация члена после суточного секс-марафона под наркотиками

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В Италии 50-летнему туристу из Германии могут ампутировать половой член после того, как он целые сутки занимался сексом под воздействием наркотиков, пишет Daily Mail. Немца доставили в больницу в Гроссето в тяжелом состоянии после «сумасшедшей» ночи с женой в их квартире в Кастель-дель-Пиано, где он употребил экстази, предположительно, смешав наркотик с виагрой.

Состояние здоровья туриста ухудшилось еще в начале месяца, его госпитализировали 11 мая, он прибыл в больницу в сопровождении супруги, и спустя неделю его состояние оценивалось как тяжелое. Пациент до сих пор находится в отделении интенсивной терапии.

Издание la Repubblica пишет, что после 24-часового секса у мужчины начался септический шок, который спровоцировал некроз полового члена и мошонки. Теперь ему грозит ампутация пениса.

Ранее на Гоа по обвинению в продаже наркотиков арестовали серебряную медалистку московской Олимпиады 1980 года Светлану Варганову. СМИ писали, что бывшую пловчиху задержали в Индонезии вместе с экс-полицейским из России и их сообщником из Индии. По данным полиции, Варганова несколько лет проживала в Индии и продавала запрещенные вещества иностранцам.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.