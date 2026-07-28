Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 июля 2026 года

На 28 июля — 209-й день 2026 года — пришлось много событий. В России пройдут торжества в память о Крещении Руси. Из нашей статьи вы узнаете, что еще запланировано на 28 июля: какой праздник отмечают PR-специалисты, что сулят народные предания, кого поздравить с днем ангела.

Крещение Руси — праздник 28 июля в России

День Крещения Руси справляют 28 июля. Праздник в России имеет статус государственного и отсылает к одному из важнейших событий в истории всей страны — принятию православия в 988 году.

28 июля для памятной даты выбрали в память о князе Владимире, который сыграл особую роль в смене религии всего Древнерусского государства. Легенды гласят, что принятие христианства в стране шло не так легко: где-то язычники не хотели креститься.

Крещение Руси имело большое значение для всей страны. Это помогло развить культуру, наладить отношения с ближайшими соседями, а также повысило власть князя.

В этот день проводятся разные культурные, благотворительные и религиозные мероприятия, направленные на укрепление в общественном сознании значимости крещения.

Верующие на молебне в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости

День пиарщиков — праздник 28 июля 2026 года

Еще 28 июля 2026 года свое торжество празднуют PR-специалисты — те, кто занимается связями с общественностью. Такие сотрудники нужны любым компаниям, которые хотят, чтобы их бренд узнавали. 28 июля для ивента выбрали не случайно: в этот день профессия пиарщика была официально зарегистрирована в Российской Федерации.

Другие праздники 28 июля 2026 года: от борьбы с болезнями до коктейлей

28 июля на свет появился Барух Самюэль Блумберг — медик, открывший гепатит B. Поэтому врачи в эту дату часто проводят профилактические мероприятия и напоминают, каким опасным может быть это заболевание.

Какой праздник выпал на 28 июля 2026 года еще? Вот что отмечают жители разных стран мира:

Оулавсека на Фарерских островах — установлен в память о святом Олафе, сопровождается парадами, спортивными соревнованиями и гуляньями;

День независимости и День напитка «Писко сур» в Перу — независимость от Испании здесь всегда празднуют 28 июля, а вот любимый коктейль местных жителей чтут в четвертое воскресенье июля;

День победы над фашизмом в Сан-Марино — в государстве вспоминают падение Сан-Маринской фашистской партии.

Праздники 28 июля в мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кирик и Улита — праздник 28 июля в народе

28 июля 2026 года верующие чтят сразу двух раннехристианских святых — мучеников Кирика и Иулитту (упрощенная версия имен — Кирик и Улита). Они жили в конце II века в Римской империи.

Иулитта происходила из знатного рода. Но когда император Диоклетиан начал преследовать христиан, ей пришлось бросить все имущество и бежать вместе с сыном Кириком. В итоге язычники все же поймали святых. Сначала они сбросили ребенка с каменного помоста, а затем пытали и казнили его мать.

Славяне называли святую Иулитту заступницей женщин. Ей молились о здоровье. Поверья называли день 28 июля серединой лета. Считалось, что в эту дату будет особенно жарко и солнечно. Поэтому приметы советовали женщинам воздержаться от работы в поле и сбора урожая. А вот мужчинам следовало заняться ремонтом в доме, помогать женам по хозяйству.

Чего еще нельзя делать в праздник 28 июля? Рассказываем:

собирать урожай на продажу;

спорить, ссориться, ругаться с друзьями и родственниками;

жаловаться на свои проблемы;

покупать новые вещи, тратить много денег.

Обратите внимание на погодные приметы, что связаны с последним воскресеньем июля:

на липе уже пожелтели листья — осень задержится надолго;

с утра пошел дождь — день будет солнечный;

ветер дует с юга — жди хорошую погоду.

Приметы 28 июля Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Интересные факты о 28 июля

Осталось рассказать еще немного о праздниках 28 июля 2026 года. Откроем труды историков и вспомним интересные события из разных исторических эпох:

1764 год — в Петербурге началось строительство Андреевского собора;

1844 год — Наталья Гончарова, вдова поэта Александра Пушкина, вновь вступила в брак;

1858 год — криминалисты научились использовать отпечатки пальцев, чтобы найти преступников;

1914 год — начало одной из крупнейших войн в истории — Первой мировой;

1866 год — в Америке вышел закон, который разрешил использовать метрическую систему;

1896 год — заложен город Майами;

1909 год — пропал пароход Waratah вместе с экипажем и пассажирами;

1923 год — в России впервые прошли состязания по волейболу;

1957 год — в СССР открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов;

1958 год — на Триумфальной площади столицы открыли монумент Владимиру Маяковскому;

1980 год — в Москве похоронили Владимира Высоцкого.

Владимир Высоцкий Фото: Vladimir Mekler/Russian Look/Global Look Press

28 июля появились на свет писатели Аполлон Григорьев и Беатрикс Поттер, первая леди США Жаклин Кеннеди, режиссер Виктор Мережко, актеры Владимир Басов, Марианна Вертинская, Инна Макарова, Наталия Белохвостикова и Юлия Меньшова, музыкант Ричард Райт, революционер Уго Чавес, путешественник Владимир Шнейдеров.

Именинники 28 июля

Осталось вспомнить еще одну традицию этого летнего дня. Не забудьте поздравить с днем ангела:

Владимира;

Агриппину;

Петра;

Матрону;

Василия.

Из нашего материала вы узнали, как связаны пиарщики, болезни и коктейли из Перу, какой праздник выпал на 28 июля в России и других странах. Посетите сегодня церковь, отдохните от работы в огороде или поздравьте знакомых специалистов по связям с общественностью.

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